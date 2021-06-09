Традиционный рок-фестиваль "Нашествие" в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа на новой площадке - в подмосковном Серпухове. Смена локации даст свежий импульс развитию фестиваля, уверены организаторы мероприятия. Принимать у себя самый крупный рок-фестиваль страны - это престижно, говорят в областном комитете по туризму. И только жители Серпухова переживают. "Поклонники рока - это вам не ценители классической музыки. Что они оставят после себя на фестивальном поле?" - написали в "РГ" серпуховичи из дачного товарищества "Родник".

Рок и все остальное

"Нашествие" - это три дня качественного рока под открытым небом. Вряд ли где-то еще можно увидеть такой качественный музыкальный состав на одной площадке. В этом году, например, будут выступать "Сплин", "Машина времени", "Алиса", Lumen, "Крематорий", "Несчастный случай", "СерьГа", "Наив", Глеб Самойлов и The Matrixx. Хедлайнером третьего дня станет Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы". "Нашествию" исполнилось 22 года, и за все это время только два раза оно не проводилось в привычном формате: в 2003-м, когда на аналогичном фестивале "Крылья" в Тушине случился теракт, и в 2020-м - из-за пандемии. Кстати, первые пару лет "Нашествие" проходило именно в Подмосковье - в Раменском, и только потом мероприятие переехало в Тверскую область.

Фестиваль длится три дня, неподалеку от концертных площадок разворачивается несколько цивилизованных палаточных городков, где живут те, кто приехал издалека и намерен остаться на все трое суток. Причем палатку можно привезти свою, а можно арендовать и на месте. Многие предпочитают жить в ближайших гостиницах, откуда в дни проведения фестиваля обычно осуществляется ежедневный трансфер на танцпол и обратно. Организаторы фестиваля следят за тем, чтобы люди отдыхали в комфорте, чтобы рядом с площадкой было достаточно парковочных мест, а на ее территории - туалетов, душевых кабин и фудкортов. Проносить спиртное на территорию категорически запрещено, в фудкортах из алкоголя продают только пиво.

Как рассказали "РГ" в комитете по туризму Московской области, площадку для проведения "Нашествия" в Серпухове меняли дважды, отодвигая ее все дальше от населенных пунктов и СНТ. Вариант, при котором местные жители совершенно точно не услышат басов рока, в итоге нашелся на поле между деревнями Зайцево, Глазово-2 и Якшино.

Зрители и жители

В последние годы на "Нашествие" стабильно приезжали более 200 тысяч человек. Но в этом году зрителей явно будет меньше. Это связано прежде всего с антиковидной безопасностью. "Мы хотим провести фестиваль максимально безопасно как для зрителей, так и для артистов. Именно поэтому "Нашествие"-2021 станет первым в России COVID-free фестивалем. Это значит, что проход на территорию будет возможен только при наличии паспорта вакцинированного или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сданного не ранее чем за 72 часа до приезда на мероприятие", - заявила управляющая фестивалем Евгения Киселева, отметив, что это требование, конечно, принесет всем определенные неудобства, но пережить "Нашествие" без последствий - гораздо важнее.

Серпуховское "Нашествие"-2021 станет первым в России COVID-free фестивалем

Еще одним сдерживающим фактором может стать перенос дат проведения фестиваля. Год назад, когда о смене локации не помышляли, говорилось, что мероприятие пройдет с 23 по 25 июля. Но в Подмосковье на эти же даты уже был анонсирован Международный авиационно-космический салон МАКС. Поэтому "Нашествию" пришлось немного подвинуться. Однако не все зрители столь же подвижны в своих планах. "Мы с мужем врачи, работаем на Севере в условиях кадрового дефицита, отпуск распределяется чуть ли не за год, поэтому все тщательно планируют поездки в тепло. Мы второй год подгоняем отпуск под даты фестиваля. И сейчас меняться с нами никто из коллег не будет", - сетует в соцсетях Юлия Таскаева из Ухты. И таких, как она, немало. Так что столпотворение, которого так боятся жители Серпухова, вряд ли случится.

А еще людей беспокоят вопросы безопасности и элементарного порядка. "Здесь нечего бояться, - утверждает медиадиректор "Нашествия" Сергей Горбачев. - У поля, на котором пройдет фестиваль, есть собственник, с которым четко оговорены все условия и наши обязательства. Мы всегда оставляем после себя ровно такую же площадку, на какую зашли". О том, что "Нашествие" сильно "выросло" за последние годы, говорят и его постоянные участники. "Первые фестивали были больше похожи на рок-тусовки, куда люди шли, чтобы выпить и попеть вместе со звездами. Но сейчас это именно фестивали, где встречаются любители рока из разных регионов, многие обзавелись здесь друзьями, и у всех в приоритете музыка, а не пиво", - говорит дмитровчанин Алексей Соколов. Он не пропустил ни одного "Нашествия" начиная с 2004 года и утверждает, что главное, о чем нужно переживать, отправляясь на фестиваль, - это как не обгореть на солнце. На концертах день проходит незаметно, при жаркой погоде да в чистом поле загар липнет только так.

Организаторы обещают обеспечить в этом году повышенный уровень безопасности на своем мероприятии: "Безопасность - это главный побудительный мотив! Безопасность гостей, артистов, местных жителей, которые впервые принимают фестиваль в этом году. Нас очень ждут, и мы не хотим никого подвести в гостеприимной Московской области", - продолжает Сергей Горбачев.

Уровнем повыше

За годы своего существования "Нашествие" действительно стало большим семейным праздником, куда едут с детьми и где каждый может найти себе занятие по душе. Пока родители слушают музыку, дети могут проводить время в специальной детской зоне, где пройдут турниры по настольным играм и творческие мастер-классы. Молодежь между концертами пригласят поиграть в волейбол и футбол. А по вечерам, когда затихнут гитары, начнутся кинопоказы современных картин. Будет работать даже лекторий на самые разные темы, в котором выступают известные артисты, писатели и даже космонавты.

"Нашествие" в Серпухове органично вписалось в областную программу "Лето в Подмосковье", а это значит, что мероприятие встанет в один ряд с другими известными фестивалями Подмосковья. Например, с фестивалем "Сыр!Пир!Мир!", который проходит в Истре по тому же принципу: в чистом поле организуют площадку, только на ней не поют, а торгуют. И местные жители такому соседству только рады, потому что когда бы еще к ним в чистое поле приехали все сыры мира одновременно? Вот и жители Серпухова получат от соседства с "Нашествием" свой бонус. На территории, отданной под проведение фестиваля, плохо работает сотовая связь, а интернет временами не работает вообще. Теперь это поправят. А подъездные дороги станут лучше.