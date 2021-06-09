Как провести с пользой школьные каникулы в Москве

Новости

Байден уведомил Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом 03:21
Постпред РФ в Вене призвал вернуться к СВПД по иранской ядерной программе 03:19
В Чили построили первый в Латинской Америке завод солнечной энергии 02:06
Ставка на аукционе за место на полет в космос с Безосом достигла $3,5 млн 01:59
В США мошенник выдавал себя в соцсетях за родственников Трампа 01:43
Армия Сирии уничтожила большую часть выпущенных Израилем ракет 01:22
Медведев не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос" 00:55
Бельгия снова смягчает ковидные ограничения 00:46
Роспотребнадзор: Пожилые люди легко переносят вакцинацию от COVID-19 00:45
SANA: Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском 00:33
В Мытищах экстренные службы ищут сбежавшего медведя 00:27
Захарова оценила слова Зеленского о новой форме сборной Украины 00:19
Собянин премировал всех соцработников в честь профессионального праздника 08.06.2021
Блинкен опроверг резкое заявление Зеленского по "Северному потоку-2" 08.06.2021
При взрыве гранаты в Харькове пострадали три человека 08.06.2021
Псаки не знает, зачем США ввели санкции против космической отрасли РФ 08.06.2021
Золотая монета "Двойной орел США" продана за рекордные 18,9 млн долларов 08.06.2021
Пушков оценил заявление о 50 годах подготовки Байдена к саммитам в Европе 08.06.2021
В Госдуме назвали утвержденный приговор Младичу политизированным 08.06.2021
Более тысячи стартапов смогут получить господдержку по технологиям ИИ 08.06.2021
МИД: Отношения России и Запада оказались в нулевой точке 08.06.2021
Минобороны опубликовало данные о коронавирусе в армии 08.06.2021
На форуме "Армия-2021" покажут научные разработки кадетов 08.06.2021
Белоусов поручил выделить в 2021 году субсидии на перевозку пассажиров в ДФО 08.06.2021
Стало известно, кто будет комментировать первые игры Евро-2020 08.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 02:25
Рубрика: Общество

Лето пошло на взлет

Как провести с пользой школьные каникулы в Москве
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 125(8476)
Не знаете, как и чем занять своего ребенка на каникулах, которого никуда на лето не отправили? Вот подсказка - в детских технопарках Москвы начались курсы и образовательные смены, рассчитанные специально на детские каникулы. Занятия в основном посвящены новым технологиям - от робототехники до 3D-проектирования. Дело за малым - выбрать интересное вашим детям направление.
Ребята в технопарках делают много интересных вещей, например прокладывают новые маршруты для транспорта. Фото: Константин Завражин Ребята в технопарках делают много интересных вещей, например прокладывают новые маршруты для транспорта. Фото: Константин Завражин
Ребята в технопарках делают много интересных вещей, например прокладывают новые маршруты для транспорта. Фото: Константин Завражин

Летние занятия в этом году проводят десять столичных технопарков. Программы у всех разные - и по продолжительности, и по содержанию. Некоторые площадки запустили сразу несколько курсов. Поэтому выбор есть! Близкая душе стихия непременно найдется. Например, детский технопарк "Мосгормаш" приглашает детей от 14 лет на интенсивные четырехдневные экспресс-курсы по естественно-научным или инженерным дисциплинам. Они проводятся каждую неделю. Скажем, можно отправить ребенка на геоинформатику. На первый взгляд, звучит скучно. На самом же деле ребятам будет интересно и полезно разобраться, как устроены современные карты, как туда добавляются новые объекты и меняется оформление, строятся маршруты общественного транспорта. Дети даже попробуют создать собственную карту. Сердечко не екнуло? Если нет, тогда рассмотрите с детьми другие направления. Вот технопарк "На Зорге" подготовил программу интенсивов. Она включает в себя восемь занятий по три часа, которые проходят дважды в неделю. Слушатели изучают графический дизайн, 3D-проектирование, трехмерную графику, цифровое моделирование.

Занятия в технопарках в основном посвящены новым технологиям - от робототехники до 3D-проектирования

Детский технопарк Московского авиационного института "Траектория взлета" третье лето подряд устраивает IT-каникулы, где школьники могут познакомиться с профессиями будущего. Преподаватели, а это выпускники, аспиранты и студенты старших курсов МАИ, обучают основам 3D-моделирования, помогают освоить технологии виртуальной и дополненной реальности. А еще учат управлять беспилотными летательными аппаратами и покажут, как сконструировать собственную посадочную станцию для квадрокоптера. Как рассказала "РГ" руководитель технопарка Надежда Терентьева, одни занятия длятся неделю, другие - три. Например, для начала можно выбрать короткий курс, чтобы освоиться и понять, что из предложенного нравится больше. А потом выбрать другой недельный курс. А можно сразу пойти на трехнедельный и к финалу собрать свою модель космического спутника.

7 тысяч школьников провели прошлые каникулы в детских технопарках

Занятия в "Траектории взлета" идут с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.30 с перерывом на обед. Сейчас в технопарке занимаются шесть групп. "Примерно 30 процентов детей у нас уже бывали раньше - приходили на мастер-классы в течение учебного года или посещали нашу площадку вместе с одноклассниками, - объяснила Терентьева. - Часто случается и обратная история - сначала посещают летнюю программу, а потом приходят к нам заниматься осенью".

Помимо мастер-классов и научно-популярных лекций слушатели технопарка этим летом ходят на экскурсии в Московский авиационный институт. Там им, например, рассказывают о строении авиационных и ракетных двигателей, показывают современные и исторические образцы военных и гражданских самолетов, а также орбитальной станции "Алмаз". Летние курсы платные. Неделя обойдется в 5400 рублей, а три - в 15 400. Бесплатно можно посетить семейные мастер-классы. Они проходят в технопарке по воскресеньям.

В каких парках столицы можно посетить бесплатные беговые тренировки
В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии
Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" могут применяться для ревакцинации
Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT
Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19