Как провести с пользой школьные каникулы в Москве

Не знаете, как и чем занять своего ребенка на каникулах, которого никуда на лето не отправили? Вот подсказка - в детских технопарках Москвы начались курсы и образовательные смены, рассчитанные специально на детские каникулы. Занятия в основном посвящены новым технологиям - от робототехники до 3D-проектирования. Дело за малым - выбрать интересное вашим детям направление.

Летние занятия в этом году проводят десять столичных технопарков. Программы у всех разные - и по продолжительности, и по содержанию. Некоторые площадки запустили сразу несколько курсов. Поэтому выбор есть! Близкая душе стихия непременно найдется. Например, детский технопарк "Мосгормаш" приглашает детей от 14 лет на интенсивные четырехдневные экспресс-курсы по естественно-научным или инженерным дисциплинам. Они проводятся каждую неделю. Скажем, можно отправить ребенка на геоинформатику. На первый взгляд, звучит скучно. На самом же деле ребятам будет интересно и полезно разобраться, как устроены современные карты, как туда добавляются новые объекты и меняется оформление, строятся маршруты общественного транспорта. Дети даже попробуют создать собственную карту. Сердечко не екнуло? Если нет, тогда рассмотрите с детьми другие направления. Вот технопарк "На Зорге" подготовил программу интенсивов. Она включает в себя восемь занятий по три часа, которые проходят дважды в неделю. Слушатели изучают графический дизайн, 3D-проектирование, трехмерную графику, цифровое моделирование.

Занятия в технопарках в основном посвящены новым технологиям - от робототехники до 3D-проектирования

Детский технопарк Московского авиационного института "Траектория взлета" третье лето подряд устраивает IT-каникулы, где школьники могут познакомиться с профессиями будущего. Преподаватели, а это выпускники, аспиранты и студенты старших курсов МАИ, обучают основам 3D-моделирования, помогают освоить технологии виртуальной и дополненной реальности. А еще учат управлять беспилотными летательными аппаратами и покажут, как сконструировать собственную посадочную станцию для квадрокоптера. Как рассказала "РГ" руководитель технопарка Надежда Терентьева, одни занятия длятся неделю, другие - три. Например, для начала можно выбрать короткий курс, чтобы освоиться и понять, что из предложенного нравится больше. А потом выбрать другой недельный курс. А можно сразу пойти на трехнедельный и к финалу собрать свою модель космического спутника.

7 тысяч школьников провели прошлые каникулы в детских технопарках

Занятия в "Траектории взлета" идут с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.30 с перерывом на обед. Сейчас в технопарке занимаются шесть групп. "Примерно 30 процентов детей у нас уже бывали раньше - приходили на мастер-классы в течение учебного года или посещали нашу площадку вместе с одноклассниками, - объяснила Терентьева. - Часто случается и обратная история - сначала посещают летнюю программу, а потом приходят к нам заниматься осенью".

Помимо мастер-классов и научно-популярных лекций слушатели технопарка этим летом ходят на экскурсии в Московский авиационный институт. Там им, например, рассказывают о строении авиационных и ракетных двигателей, показывают современные и исторические образцы военных и гражданских самолетов, а также орбитальной станции "Алмаз". Летние курсы платные. Неделя обойдется в 5400 рублей, а три - в 15 400. Бесплатно можно посетить семейные мастер-классы. Они проходят в технопарке по воскресеньям.