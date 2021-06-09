Коечный фонд для лечения COVID-19 в Москве будет расширен до конца недели

В связи с ростом заболеваемости Москва увеличивает мощности по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Коечный фонд для лечения коронавируса в Москве будет увеличен до более 14 тысяч коек. К работе вернулись и 2 КТ-центра для диагностики COVID-19. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В течение это недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем коечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с COVID-19. На сегодняшний день в борьбе с коронавирусом у нас задействовано 12,5 тысячи коек и в ближайшее время их количество будет увеличено до более 14 тысяч коек. До конца этой недели дополнительные койки будут развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, принимать больных с COVID-19 также будут отдельные корпуса больниц имени Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого и одна из больниц РЖД", - сказала она.

Заммэра также рассказала, что в городе увеличиваются мощности по диагностике COVID-19 на базе поликлиник.

"Дополнительно мы увеличиваем мощности поликлиник по диагностике коронавируса. Со вчерашнего дня на базе поликлиник мы открыли 2 КТ-центра. В случае необходимости мы развернем дополнительные КТ-центры", - заявила заммэра.

Анастасия Ракова отметила, что эпидемиологи связывают динамику числа заболевших с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Она отметила, что высказывания о подъеме заболеваемости похожи на высказывания прошлой весны, однако сейчас изменилась ситуация и наши возможности по защите от COVID-19:

"Ситуация разительно отличается. В этом году у нас есть возможность защитить себя и своих близких от этого страшного заболевания - каждый может сделать прививку. В Москве созданы различные возможности для вакцинации, которые могут удовлетворить всех желающих. Нужно только прийти и вакцинироваться".

Вице-мэр обратилась к москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а также по возможности сократить контакты. Она также напомнила, что при первых признаках простуды нельзя заниматься самолечением - нужно сразу же обращаться к врачу.