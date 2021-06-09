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09.06.2021 08:26
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: В Москве отреставрируют Дом-музей Чехова

Текст: Любовь Проценко
В Доме-музее Антона Павловича Чехова на Садовой-Кудринской, 6 стр. 2 начались реставрационные работы. Писатель жил там с семьей с 1886 по 1890 годы. В этом доме он написал многие свои произведения - пьесы "Леший", "Медведь", "Иванов", повести "Степь", "Огни" и другие. Здесь же занимался и медицинской практикой. О работе, которая предстоит специалистам, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

"Восстановление планируется завершить до конца этого года. После реставрации в доме возобновит работу музей, на втором этаже появится небольшая камерная сцена. Фасад здания украсят архитектурно-художественной подсветкой", - отметила Сергунина.

Фото: Фролов Михаил / "Комсомольская правда"
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Напомним, особняк с двумя флигелями построен архитектором Василием Афанасьевым в 1874 году по заказу подполковника Владимира Ростовцева. Через год дом приобрел известный столичный врач, помощник инспектора Московского университета Яков Корнеев. Он поселился в центральном здании, а два боковых флигеля сдавал внаем за 650 рублей в год. В одном из них и жила семья Чеховых.

Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и охраняется государством. Все реставрационные работы проводятся под контролем столичного Департамента культурного наследия, информирует портал mos.ru.

"Несмотря на то, что дом относительно небольшой, он выделяется на фоне других зданий, расположенных по соседству. Его отличает яркий красный цвет и необычная архитектура: фасады украшены эркерами, ризалитами и другими декоративными элементами", - рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты приведут в порядок фасады особняка, карнизы, наличники на окнах и дверях. Восстановят крыльцо из белого камня, заменят водосточные трубы, отливы на окнах, отремонтируют кровлю. Работы будут проводить не только снаружи, но и внутри дома-музея. В частности, на первом и втором этажах отреставрируют дубовый паркет, старинные печи, профилированные карнизы. Специалисты воссоздадут обои по рисункам Чехова, которые писатель сделал в 1889 году, приведут в порядок дверные проемы, а также парадную белокаменную лестницу на первом этаже.

Музей в этом здании открыли в 1954 году, когда отмечалось 50-летие со дня смерти писателя. В экспозиции представлены документы и материалы из личного архива Чехова и его семьи. В большинстве комнат исторические интерьеры были восстановлены по рисункам Михаила и Марии Чеховых. Сейчас особняк писателя входит в состав Государственного литературного музея имени В.И. Даля.

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