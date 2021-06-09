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09.06.2021 19:03

Нововоронежские атомщики получили высшую награду международного конкурса

Совместный проект Нововоронежской АЭС (филиал Концерна "Росэнергоатом", входит в Электроэнергетический дивизион Росатома), АО "Русатом автоматизированные системы управления" (АО "РАСУ", входит в Госкорпорацию "Росатом") и ООО "ИФ СНИИП АТОМ" по разработке системы информационной поддержки оператора (СИПО) стал лауреатом первой премии Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей 2021 года.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В основе СИПО − принцип снижения нагрузки на персонал и, как следствие, повышения уровня надежности и безопасности работы энергоблока. СИПО передает оперативному персоналу обобщенную информацию о текущем состоянии энергоблока АЭС во всех режимах его работы, предупреждает о возможных нарушениях и прогнозирует варианты действий персонала на 30 минут вперед.

"Разработанная и апробированная на Нововоронежской АЭС система информационной поддержки оператора (СИПО) повысит безопасность и конкурентоспособность современных проектов атомных энергоблоков российского дизайна на внешнем рынке атомной энергетики", - отметил Владимир Поваров, директор Нововоронежской АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежские атомщики стали экспертами на демонстрационном экзамене

"Проект СИПО - объемный и сложный, он охватывает 360 технологических систем, 157 интерактивных процедур в соответствии с противоаварийной эксплуатационной документацией. На данный момент разработаны, согласованы и утверждены технические требования к созданию системы, проведен комплекс испытаний, валидация основных решений и ПО, разработан отраслевой стандарт, и мы приступили к пилотному внедрению на первом энергоблоке НВ АЭС-2", - рассказала Анна Телегинская, директор Департамента аналитических и диагностических систем АО "РАСУ".

"Алгоритмы созданной интеллектуальной системы позволят упростить работу оператора, связанную с большим количеством информации, и акцентировать его внимание на критически важных шагах в управлении энергоблоком", - сказал Максим Тучков, старший начальник смены Нововоронежской АЭС, руководитель проекта.

На международный конкурс, организованный Министерством энергетики Российской Федерации, в 2021 г. было представлено 196 работы от 88 организаций, относящихся к нефтегазовой отрасли, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности.

Официальное награждение лауреатов конкурса состоится на десятом юбилейном Петербургском международном газовом форуме с 5 по 8 октября 2021 года.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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