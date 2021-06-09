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09.06.2021 14:38
Рубрика: Экономика

Пять путепроводов реконструируют от Курского вокзала до Нижегородской

Текст: Ирина Огилько
На участке от Курского вокзала до станции Нижегородская, расположенном в центре Москвы на территории с плотной городской застройкой и развитой дорожной сетью, развернуты масштабные работы по развитию железнодорожной инфраструктуры для МЦД-2 и будущего МЦД-4 - реконструкция пяти путепроводов и моста через реку Яуза. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

Особенностью данного участка протяженностью 5,8 км является то, что два радиальных направления - Курское и Горьковское - проходят рядом, а затем пересекаются и расходятся в разные стороны. Это позволяет создать на первой после Курского вокзала станции "Серп и Молот" новый крупный пересадочный хаб, строительство которого уже началось. Он будет интегрирован с двумя станциями метрополитена - "Площадь Ильича" и "Римская". Здесь возведут четыре платформы и конкорс.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Для увеличения пропускной способности и обеспечения возможности движения поездов МЦД-4 с минимальными интервалами на участке Москва-Пассажирская-Курская - Нижегородская планируется строительство четвертого и реконструкция третьего главных путей Горьковского направления, на участке Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Товарная-Курская строительство третьего и четвертого главных путей Курского направления. Увеличение количества путей на обоих направлениях потребовало проведения реконструкции 5 путепроводов (через улицы Нижнюю Сыромятническую, Волочаевскую и Рогожский поселок, шоссе Энтузиастов и пути Курского направления) и моста через Яузу.

- В ходе реконструкции на 4 путепроводах, по которым проходят оба радиальных направления, количество путей будет увеличено до восьми. Путепровод в месте пересечения Курского и Горьковского направлений будет полностью переустроен под движение поездов МЦД-4. Работы по строительству и реконструкции путепроводов проводятся поэтапно, на данном этапе ограничения движения поездов не планируется. Параллельно ведутся работы по укладке дополнительных главных путей, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

Завершить реконструкцию участка планируется к 2024 году.

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