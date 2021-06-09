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09.06.2021 18:35

Под Владимиром начали строить школу на 1100 мест

В Коврове Владимирской области началось строительство школы на 1100 мест по нацпроекту "Образование". Важный для города социальный объект должен быть сдан в декабре 2022 года.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Сегодня примерно 30 процентов ковровских школьников вынуждены учиться во вторую смену. В районе улицы Строителей, где появится новое образовательное учреждение, находятся три двухсменные школы: № 9, 21 и 23. Поэтому важность нового строительства трудно переоценить.

- Губернатор четко ставит задачу - полностью ликвидировать вторые смены в школах региона, - заявил на выездном рабочем совещании на стройплощадке врио заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский. - Таковы и требования федерального государственного образовательного стандарта.

По словам Григория Вишневского, работа по ликвидации вторых смен в регионе активно ведется. Так, 1 сентября новые современные школы распахнут свои двери для ребят из владимирского микрорайона Коммунар и из города Камешково - работы на этих объектах находятся на завершающей стадии.

Фото: Администрация Владимирской области

- Это будут учреждения образования совершенно нового уровня, новых возможностей. Школы нацпроекта действительно современные. Это не просто комфортные помещения и продуманная до мелочей инфраструктура, но и мощное оснащение, которое поможет сделать учебный процесс более интересным и качественным, - подчеркнул врио вице-губернатора.

Что касается школы в Коврове, то она строится по типовому проекту. Общая стоимость работ по контракту - 585 миллионов рублей. Сейчас на объекте ведется монтаж ограждения, все готово для организации котлована, проводится планировка и расчистка территории.

Глава города Елена Фомина сообщила, что для решения проблемы двухсменности в Коврове планируется до конца 2025 года построить еще три новые школы. В будущем году будет введено учебное заведение на 1100 мест в микрорайоне Славный, в 2025 году - школа на 1500 мест в микрорайоне Салтаниха и на 1100 мест − в микрорайоне Текстильщики. Кроме того, сейчас ведется реконструкция второго здания гимназии № 1 на 528 мест. Оно должно открыться к новому учебному году.

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