Российские университеты вошли в международный образовательный рейтинг

Опубликован новый международный образовательный рейтинг QS World University Rankings. В нем - 48 российских университетов.

Рейтиг QS отличается тем, что самый "весомый" критерий в нем - академическая репутация вуза, проще говоря, оценка коллег "по цеху" и международных экспертов. Кроме того, важны репутация среди работодателей, доля иностранных студентов преподавателей и пр.

В первую сотню лучших вузов мира по версии QS вошел МГУ им. Ломоносова - он на 78 месте.

В топ-10 российского "сегмента" рейтинга попали также СПбГУ, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет, МГТУ им. Баумана, МФТИ, ВШЭ, РУДН, МИФИ и Казанский федеральный университет.

Впервые в рейтинг вошли все вузы-участники Проекта 5-100, причем семь из них - в российской десятке лучших. В целом же, по сравнению с прошлым годом отечественных вузов в рейтинге прибавилось: в 2020 году их было 32.

Впервые в рейтинг QS вошли три участника Проекта 5-100 - Балтийский федеральный университет им. Канта, Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова и Тюменский государственный университет.

На третье месте в российском топ-10 в этом году поднялся Новосибирский госуниверситет. Он уступил лидерство лишь гигантам МГУ и СПбГУ.

- Опыт прошлого года показал: иностранные студенты хотят учиться в НГУ, и пандемия не в силах этому помешать, - комментирует ректор НГУ Михаил Федорук. - Мы по-прежнему продолжаем работать на привлечение лучших абитуриентов, которым интересны наука и наукоемкие технологии. Действующая программа вуза предполагает, помимо международного вектора, и активное развитие внутрироссийских проектов с высокотехнологичными компаниями и правительствами некоторых регионов. Наиболее актуальными для сотрудничества, по опыту, оказались темы новых материалов, искусственного интеллекта, перспективных способов добычи полезных ископаемых.