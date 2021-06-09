Российские университеты вошли в международный образовательный рейтинг

Новости

Байден уведомил Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом 03:21
Постпред РФ в Вене призвал вернуться к СВПД по иранской ядерной программе 03:19
В Чили построили первый в Латинской Америке завод солнечной энергии 02:06
Ставка на аукционе за место на полет в космос с Безосом достигла $3,5 млн 01:59
В США мошенник выдавал себя в соцсетях за родственников Трампа 01:43
Армия Сирии уничтожила большую часть выпущенных Израилем ракет 01:22
Медведев не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос" 00:55
Бельгия снова смягчает ковидные ограничения 00:46
Роспотребнадзор: Пожилые люди легко переносят вакцинацию от COVID-19 00:45
SANA: Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском 00:33
В Мытищах экстренные службы ищут сбежавшего медведя 00:27
Захарова оценила слова Зеленского о новой форме сборной Украины 00:19
Собянин премировал всех соцработников в честь профессионального праздника 08.06.2021
Блинкен опроверг резкое заявление Зеленского по "Северному потоку-2" 08.06.2021
При взрыве гранаты в Харькове пострадали три человека 08.06.2021
Псаки не знает, зачем США ввели санкции против космической отрасли РФ 08.06.2021
Золотая монета "Двойной орел США" продана за рекордные 18,9 млн долларов 08.06.2021
Пушков оценил заявление о 50 годах подготовки Байдена к саммитам в Европе 08.06.2021
В Госдуме назвали утвержденный приговор Младичу политизированным 08.06.2021
Более тысячи стартапов смогут получить господдержку по технологиям ИИ 08.06.2021
МИД: Отношения России и Запада оказались в нулевой точке 08.06.2021
Минобороны опубликовало данные о коронавирусе в армии 08.06.2021
На форуме "Армия-2021" покажут научные разработки кадетов 08.06.2021
Белоусов поручил выделить в 2021 году субсидии на перевозку пассажиров в ДФО 08.06.2021
Стало известно, кто будет комментировать первые игры Евро-2020 08.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 02:31
Рубрика: Общество

Российские университеты вошли в международный образовательный рейтинг

Текст: Мария Агранович
Опубликован новый международный образовательный рейтинг QS World University Rankings. В нем - 48 российских университетов.

Рейтиг QS отличается тем, что самый "весомый" критерий в нем - академическая репутация вуза, проще говоря, оценка коллег "по цеху" и международных экспертов. Кроме того, важны репутация среди работодателей, доля иностранных студентов преподавателей и пр.

Фото: iStock
В рейтинг 100 лучших вузов России вошли университеты из 31 региона

В первую сотню лучших вузов мира по версии QS вошел МГУ им. Ломоносова - он на 78 месте.

В топ-10 российского "сегмента" рейтинга попали также СПбГУ, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет, МГТУ им. Баумана, МФТИ, ВШЭ, РУДН, МИФИ и Казанский федеральный университет.

Впервые в рейтинг вошли все вузы-участники Проекта 5-100, причем семь из них - в российской десятке лучших. В целом же, по сравнению с прошлым годом отечественных вузов в рейтинге прибавилось: в 2020 году их было 32.

Впервые в рейтинг QS вошли три участника Проекта 5-100 - Балтийский федеральный университет им. Канта, Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова и Тюменский государственный университет.

Минобрнауки меняет порядок отбора иностранцев на обучение в российских вузах

На третье месте в российском топ-10 в этом году поднялся Новосибирский госуниверситет. Он уступил лидерство лишь гигантам МГУ и СПбГУ.

- Опыт прошлого года показал: иностранные студенты хотят учиться в НГУ, и пандемия не в силах этому помешать, - комментирует ректор НГУ Михаил Федорук. - Мы по-прежнему продолжаем работать на привлечение лучших абитуриентов, которым интересны наука и наукоемкие технологии. Действующая программа вуза предполагает, помимо международного вектора, и активное развитие внутрироссийских проектов с высокотехнологичными компаниями и правительствами некоторых регионов. Наиболее актуальными для сотрудничества, по опыту, оказались темы новых материалов, искусственного интеллекта, перспективных способов добычи полезных ископаемых.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Москва СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Томская область Томск ПФО Татарстан Казань СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии
Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" могут применяться для ревакцинации
Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT
Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19