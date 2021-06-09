Серьезный разговор о выполнении предприятиями Тверской области гособоронзаказа состоялся у министра обороны Сергея Шойгу и губернатора региона Игоря Рудени.

Тверские суворовцы устроили для Сергея Шойгу экскурсию по комплексу новых зданий своего училища. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Шойгу сказал, что область вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение армии современной техникой. Между военным ведомством и регионом налажено плодотворное взаимодействие по многим направлениям. В интересах минобороны на местных предприятиях реализуются десятки долгосрочных контрактов.

Министр напомнил, что по итогам прошлого года тверская оборонка освоила порядка 4 млрд рублей. В текущем году на выполнение госконтрактов запланировано выделить местным предприятиям 3,4 млрд рублей. "Основной объем государственных заданий в интересах минобороны выполняют Тверской вагоностроительный завод и НИИ "Центрпрограммсистем", - уточнил министр.

Он также отметил усилия руководства региона по трудоустройству членов семей военнослужащих, предоставлению их детям мест в детских садах и школах. А еще - по обеспечению жильем военных и гражданского персонала Вооруженных сил.

Все эти вопросы Шойгу и Руденя обсуждали в Тверском Суворовском военном училище. Поскольку его курирует главком ВКС, воспитанникам преподают основы летной подготовки. Требования к выучке и здоровью ребят - соответствующие. К учебно-материальной базе Суворовского военного училища - тоже.

В училище есть современный учебно-тренажерный комплекс беспилотной техники, плавательный бассейн, своя ледовая арена. Недавно сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс.

Пройдя по этим зданиям и сооружениям, Шойгу напомнил: "Мы неоднократно приступали к восстановлению корпусов училища, пробовали привести их в порядок. Однако последние экспертизы показали, что просто ремонта уже недостаточно. Поэтому построили здесь самые современные корпуса, оснащенные современным оборудованием, по самым передовым технологиям". Министр сделал вывод: проект училища состоялся.

Сергей Шойгу сказал, что по итогам прошлого года оборонные предприятия Тверской области освоили немалую сумму - порядка 4 миллиардов рублей

Он поручил обеспечить всех воспитанников старших классов широким доступом к лучшим библиотекам страны. На ледовой арене СВУ Шойгу вручил 22 клюшки хоккейной команде училища "Тверские соколы".

Министр также проинспектировал местную Военную академию воздушно-космической обороны. А также оценил производственный потенциал нового промышленного технопарка "КСК".

Модернизация

Военкоматы приведут в образцовый вид

Все военные комиссариаты страны будут обновлены, в том числе оснащены современной техникой. О запуске программы по обновлению военкоматов в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, военкоматы и призывные пункты во всех российских регионах будут приведены к современным требованиям. "Военкоматы в армии - это как гардеробы в театрах. Предлагаю дать старт большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов. Чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", - сообщил министр во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

"Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку такого проекта?" - спросил Сергей Шойгу главу региона.

Тверской губернатор ответил, что область способна уложиться и в меньшие сроки.

Днем ранее в интернет попало видео, на котором запечатлен внезапный визит Сергея Шойгу в военкомат в Черемушкинском районе Москвы. Министр возмутился отсутствию компьютеров и в целом технической отсталости в оснащении кабинетов учреждения. "У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, - нет. Ячейка, почта... Вы что, как партизаны, письма в дупло закладываете?" - спросил с иронией Сергей Шойгу.

Подготовил Иван Петров