Новости

Сирия станет одной из тем саммита РФ и США в Женеве 21:44
Байден обсудит "Северный поток-2" с Меркель на саммите G7 21:41
Кудрин: России придется конвертировать около 40 млрд долларов из ФНБ 21:38
Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными 21:27
Стрельба произошла на базе ВВС США в Техасе 21:23
Путин: Диалог Киева с Донбассом не моя прихоть, он прописан в Минских соглашениях 21:18
УЕФА приостановил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 21:12
Путин заявил, что подумает о написании статьи о русских на Украине 21:08
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз 21:01
Путин: Половина украинцев не хочет в НАТО - это умные люди 20:57
Захарова оценила призыв Тихановской к санкциям против предприятий Беларуси 20:54
Путина не задел провокационный дизайн формы футбольной сборной Украины 20:41
В Вооруженных силах более 33,7 тысячи человек вылечили от коронавируса 20:23
Путин заявил об отрицательном отношении к проекту о "коренных народах" Украины 20:22
В Болгарии заподозрили НАТО в причастности к крушению истребителя 19:34
Шойгу: Вакцинацию прошли 93 процента военнослужащих и членов их семей 19:33
Роспотребнадзор усилит ковид-контроль в Москве 19:22
В Госдепе заявили об увеличении влияния России на мировой арене 19:21
Шойгу рассказал о подготовительных учениях перед "Западом-2021" 19:13
В Минфине рассказали, что включают поправки о поддержке регионов 19:09
Грызлов: Украина откровенно блокирует и саботирует работу в Контактной группе 18:56
В Совфеде объяснили, чем грозит США попытка давить на Россию 18:51
Нелегальная заготовка древесины сократилась почти на четверть 18:46
В Москве и Подмосковье усилят контроль за масочным режимом в электричках 18:34
В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 20:48
Рубрика: Власть

Заказ по-военному

На выполнение оборонных контрактов предприятиям Тверской области в этом году планируют выделить 3,4 млрд рублей
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Серьезный разговор о выполнении предприятиями Тверской области гособоронзаказа состоялся у министра обороны Сергея Шойгу и губернатора региона Игоря Рудени.
Тверские суворовцы устроили для Сергея Шойгу экскурсию по комплексу новых зданий своего училища. Фото: Министерство обороны Российской Федерации Тверские суворовцы устроили для Сергея Шойгу экскурсию по комплексу новых зданий своего училища. Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Тверские суворовцы устроили для Сергея Шойгу экскурсию по комплексу новых зданий своего училища. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Шойгу сказал, что область вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение армии современной техникой. Между военным ведомством и регионом налажено плодотворное взаимодействие по многим направлениям. В интересах минобороны на местных предприятиях реализуются десятки долгосрочных контрактов.

Владимир Путин обсудил исполнение гособоронзаказа

Министр напомнил, что по итогам прошлого года тверская оборонка освоила порядка 4 млрд рублей. В текущем году на выполнение госконтрактов запланировано выделить местным предприятиям 3,4 млрд рублей. "Основной объем государственных заданий в интересах минобороны выполняют Тверской вагоностроительный завод и НИИ "Центрпрограммсистем", - уточнил министр.

Он также отметил усилия руководства региона по трудоустройству членов семей военнослужащих, предоставлению их детям мест в детских садах и школах. А еще - по обеспечению жильем военных и гражданского персонала Вооруженных сил.

Все эти вопросы Шойгу и Руденя обсуждали в Тверском Суворовском военном училище. Поскольку его курирует главком ВКС, воспитанникам преподают основы летной подготовки. Требования к выучке и здоровью ребят - соответствующие. К учебно-материальной базе Суворовского военного училища - тоже.

В училище есть современный учебно-тренажерный комплекс беспилотной техники, плавательный бассейн, своя ледовая арена. Недавно сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс.

Пройдя по этим зданиям и сооружениям, Шойгу напомнил: "Мы неоднократно приступали к восстановлению корпусов училища, пробовали привести их в порядок. Однако последние экспертизы показали, что просто ремонта уже недостаточно. Поэтому построили здесь самые современные корпуса, оснащенные современным оборудованием, по самым передовым технологиям". Министр сделал вывод: проект училища состоялся.

Сергей Шойгу сказал, что по итогам прошлого года оборонные предприятия Тверской области освоили немалую сумму - порядка 4 миллиардов рублей

Он поручил обеспечить всех воспитанников старших классов широким доступом к лучшим библиотекам страны. На ледовой арене СВУ Шойгу вручил 22 клюшки хоккейной команде училища "Тверские соколы".

Министр также проинспектировал местную Военную академию воздушно-космической обороны. А также оценил производственный потенциал нового промышленного технопарка "КСК".

Модернизация

Военкоматы приведут в образцовый вид

Все военные комиссариаты страны будут обновлены, в том числе оснащены современной техникой. О запуске программы по обновлению военкоматов в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, военкоматы и призывные пункты во всех российских регионах будут приведены к современным требованиям. "Военкоматы в армии - это как гардеробы в театрах. Предлагаю дать старт большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов. Чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", - сообщил министр во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Новый закон ужесточит контроль за отсрочками от призыва

"Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку такого проекта?" - спросил Сергей Шойгу главу региона.

Тверской губернатор ответил, что область способна уложиться и в меньшие сроки.

Днем ранее в интернет попало видео, на котором запечатлен внезапный визит Сергея Шойгу в военкомат в Черемушкинском районе Москвы. Министр возмутился отсутствию компьютеров и в целом технической отсталости в оснащении кабинетов учреждения. "У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, - нет. Ячейка, почта... Вы что, как партизаны, письма в дупло закладываете?" - спросил с иронией Сергей Шойгу.

Подготовил Иван Петров

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Госзаказ

Главное сегодня

Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными
Глава ГИБДД выступил против снижения скорости в городах до 30 км в час
Коечный фонд для лечения COVID-19 в Москве будет расширен до конца недели
СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии