Синоптики предупредили москвичей о дожде с грозой в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"С 13:30 и до конца дня в городе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами до 17 м/с", - рассказали в ведомстве, ссылаясь на Росгидромет.

Москвичей попросили быть внимательными, не укрываться на улице под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.

Как ранее сообщали власти, на время непогоды дежурят специалисты и техника ГУП "Мосводосток". Они прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем - остановки общественного транспорта, низинные места.

При обнаружении скоплений воды нужно звонить в управу, префектуру или диспетчерскую ГУП "Мосводосток" по телефону: +7-495-657-87-03.