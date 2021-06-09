Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных норм

В Москве наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Сергей Собянин на встрече со столичными рестораторами.

По последним данным оперативного штаба, за сутки в Москве было выявлено более 4 тысяч новых случаев COVID-19. Это максимум с середины января.

"Прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию", - заявил Сергей Собянин.

Ранее глава контрольного управления мэрии Евгений Данчиков заявил об усилении контроля масочного-перчаточного режима.