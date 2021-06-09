"Тема" Глеба Панфилова откроет новый кинофестиваль в Москве

В Москве 10 июня открывается фестиваль "Кино хорошего человека", организованный Москино в содружестве с интернет-порталом "Москвич Mag". Его смысл и задача - вернуть сегодняшним зрителям шедевры нашего кино разных лет. Хорошие фильмы, как хорошие книги, должны быть всегда рядом.

Фестиваль открывается завтра в отреставрированном кинотеатре "Художественный" кинодрамой Глеба Панфилова "Тема" с Инной Чуриковой и Михаилом Ульяновым в главных ролях. Этот полузапрещенный при советской власти фильм зафиксировал очередную волну внутренней и внешней эмиграции, опустошенности интеллигента перед лицом помпезной, но бездуховной реальности без идеалов и ориентиров. Картина 1979 года много лет пролежала на полке, а, выйдя наконец из заточения, получила Золотого медведя - главный приз Берлинского международного кинофестиваля.

Показ классических лент советского кино 70-80-х годов продолжится в московских кинотеатрах "Москино Звезда" и "Москино Салют". Этот период выбран для старта нового кинофестиваля неслучайно: годы мертвого застоя в стране отнюдь не были застойными в кинематографе, где работали такие мастера, как Андрей Тарковский, Эльдар Рязанов, Станислав Ростоцкий, Владимир Меньшов, Марк Захаров, Петр Тодоровский, Георгий Данелия, Сергей Соловьев, Юлий Райзман… В их фильмах продолжали развиваться художественные идеи, заложенные временем "оттепели", временем Ренессанса нашего кино. "Для кого-то это фильмы счастливого детства и безмятежной юности, первой влюбленности, принятия трудных, но важных решений, - говорит генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая. - Для кого-то - напоминание о чувстве безысходности и трудности выбора, бесконечных очередях и тотальном дефиците. Очевидно одно: эти картины не просто артефакты советского кино, но и хроника эпохи, зеркало жизни огромной страны, которой не существует почти тридцать лет. Страны, о жизни которой нынешнее поколение почти ничего не знает. Благодаря этим фильмам мы можем узнать, о чем тогда думали и мечтали люди, что их тревожило и волновало, во что они верили и как выражали свои чувства".

Фестиваль продлится до 17 июня и покажет такие фильмы, как "Остановился поезд" Вадима Абдрашитова с Олегом Борисовым, Анатолием Солоницыным и Ниной Руслановой (1982), "Монолог" Ильи Авербаха с Маргаритой Тереховой, Мариной Нееловой и Михаилом Глузским (1972), "Ключ без права передачи" Динары Асановой с Еленой Прокловой и Алексеем Петренко (1976) - произведения, определявшие художественный уровень нашего кино. Они стали вехами в его развитии, а сегодня поражают содержательностью их героев, высоким качеством драматургии, режиссуры и актерского мастерства.