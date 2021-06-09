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09.06.2021 10:31
Рубрика: Общество

Зеркальный прием хирургов

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Операцию на кишечнике младенца, при которой хирурги все делали ровно наоборот, провели в Воронеже. Ребенок появился на свет со смертельно опасной патологией и зеркальным расположением органов. Срочное вмешательство удалось провести лапароскопически, через крошечные разрезы. Такую пластику выполнили впервые в Черноземье.

Девочка поступила в областную клиническую больницу № 1 с врожденной непроходимостью двенадцатиперстной кишки. Без помощи врачей такие дети могут погибнуть в первые дни жизни. Поэтому малышке назначили операцию на седьмые сутки после родов.

Фото: thitareesarmkasat / iStock
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- Лечение врожденной непроходимости двенадцатиперстной кишки с использованием современных лапароскопических технологий в нашем отделении успешно выполняют уже несколько лет. Однако с ситуацией, когда подобная непроходимость сочетается у младенца с зеркальным расположением органов брюшной полости, мы столкнулись впервые, - рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Роман Щербинин. - В доступной медицинской литературе нам не удалось найти описания законченного случая лапароскопического лечения врожденной непроходимости двенадцатиперстной кишки в сочетании с зеркальной анатомией без перехода на открытое хирургическое вмешательство. Но операцию удалось выполнить полностью лапароскопически.

Для спасения девочки понадобилось виртуозное вмешательство. Сама техника операции предполагает много сложных хирургических приемов. А поскольку анатомия пациентки была ровно противоположна той, к которой медики привыкли, им приходилось постоянно перестраиваться, проводя манипуляции как бы в зеркальном отражении.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Малышку выписали домой в удовлетворительном состоянии, следы проколов на животе почти не заметны. Девочка сохранила все рефлексы, необходимые для приема пищи, хорошо набирает вес и в целом ничем не отличается от своих сверстниц, добавили в ВОДКБ № 1.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Отделение хирургии новорожденных в этой больнице действует с 2006 года. В нем работают восемь детских хирургов, кардиохирург и неонатолог, 19 медсестер и 14 санитарок. В распоряжении медиков - лучший на сегодня инструментарий для выполнения открытых вмешательств, микрохирургические инструменты, современные устройства для остановки кровотечения. По программе модернизации здравоохранения в отделение приобрели эндовидеостойку с набором инструментов для операций у новорожденных и недоношенных детей.

С начала 2021 года здесь выполнили более 60 различных вмешательств, устранив у младенцев тяжелые пороки развития органов пищеварения и диафрагмы, трахеально-пищеводные свищи и осложненные кисты яичников. Половина всех операций в отделении проводится с использованием видеоэндоскопических технологий, часть - с применением микрохирургической техники.

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