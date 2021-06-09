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08.06.2021 22:40
Рубрика: Общество

Утоляют кадровый голод

Университет готовит специалистов по заявкам работодателей
Текст: Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Спецвыпуск № 125(8476)
Микробиология, генетика, биоинженерия и масса смежных с ними специальностей востребованы уже сейчас.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предугадать, какие кадры будут необходимы через четыре-шесть лет обучения в вузе, - задача не из простых. Поэтому в Белгородском государственном университете ее решают в тандеме с работодателями, четко отвечая на их запросы.

Фото: Татьяна Кравченко
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Полтора столетия назад этот вуз стал кузницей педагогических кадров. Потом дорос до классического университета, а теперь носит статус научно-исследовательского и объединяет на своей базе несколько подразделений одного из первых в России Научно-образовательных центров "Инновационные решения в АПК". НОЦ объединил не только ученых, но и ведущие предприятия отрасли, которые уже долгие годы инвестируют в инновации. Кадровый голод для них - привычное состояние.

В предстоящем учебном году здесь открывается прием на 180 направлений подготовки, и особое внимание, конечно, специальностям, востребованным Научно-образовательным центром и индустриальными партнерами вуза. Ряд специальностей бакалавриата, таких, как, к примеру, "Системный анализ и управление", позволяющих работать с большими данными, строить математические модели, алгоритмы, проектировать программное обеспечение и комплексные системы - уже востребована в Белгородском НОЦ.

"Системные аналитики - это специалисты широкого профиля, способные решать управленческие проблемы, - отмечает заведующий кафедрой прикладной информатики и информационных технологий вуза Владимир Ломакин. - В регионе достаточно предприятий, нуждающихся в системных аналитиках, в том числе и предприятия агропромышленного комплекса".

На второй ступени высшего образования - магистратуре - привлекают внимание специальности, связанные с биотехнологиями и микробиологией. Образовательные программы для будущих специалистов разрабатывали в рамках НОЦ преподаватели не только НИУ БелГУ, но и Московского госуниверситета имени Ломоносова. Заведующая кафедрой биотехнологии и микробиологии Ирина Батлуцкая отмечает, что потребность в таких кадрах растет с каждым годом.

Фото: iStock
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Помимо этого, в нынешнем году открывается и еще одна магистерская программа - "Информационные системы и технологии в АПК". Ее выпускники сделают полезным большой объем информации, анализ которого позволит решить практически любую проблему на производстве.

Некоторые направления подготовки предполагают практические занятия в лабораториях НОЦ, а также плотное сотрудничество уже со второго курса с индустриальными партнерами вуза. Ректор университета Олег Полухин отмечает, что, таким образом, вуз отвечает на требования предприятий-партнеров в подготовке нужных кадров, а студенты уже с первых курсов видят перспективы карьерного роста.

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