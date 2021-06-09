В Москве 39 стационаров подключены к единой цифровой платформе здравоохранения

Еще 5 московских больниц стали частью единой цифровой платформы здравоохранения. Общее число подключенных к ЕМИАС стационаров в столице увеличилось до 39. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "В Москве продолжается развитие единой цифровой платформы здравоохранения. Мы внедрили ЕМИАС еще в пяти стационарах города - ГКБ имени В.М. Буянова, Вороновской больнице, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева, Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого и Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн. Таким образом, число стационаров, подключенных к системе, сейчас составляет 39, еще в 15 идет работа по подключению к ЕМИАС. Теперь медикам еще 5 медучреждений открыт доступ к электронной медкарте пациента: они могут ознакомиться со всей историей болезни пациента и выстроить на ее основании более эффективную тактику лечения. Во-вторых, сервисы ЕМИАС освобождают врачей от лишней бумажной волокиты: система позволяет вносить в медицинскую карту стационарного больного всю информацию о состоянии здоровья пациента в автоматизированном режиме с момента его поступления в стационар до выписки. Кроме того, выписные эпикризы пациента из стационаров будут автоматически доступны в ЕМИАС медикам городских поликлиник - таким образом мы обеспечиваем преемственность лечения в стационарных и амбулаторных медучреждениях. Что не менее важно - выписные эпикризы доступны и горожанам в их электронной медкарте, и при обращении в частные или федеральные учреждения все медицинские сведения будут под рукой".

Выписной эпикриз из стационара всегда доступен в электронной медкарте пациента на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен быть старше 15 лет и иметь полис обязательного медицинского страхования.

Чтобы внедрить ЕМИАС, в каждом стационаре обновили сетевые и аппаратные системы, установили необходимое современное ПО и обучили работе в системе более 3 тысяч сотрудников. Важно отметить, что систему используют не только врачи, но и средний медицинский персонал больницы, включая медсестер, медицинских регистраторов и сотрудников лабораторий.

На сегодняшний день в Москве уже 39 стационаров подключены к единой цифровой платформе здравоохранения, и в настоящее время в 15 столичных медицинских учреждениях ведутся работы по подключению к системе. В ближайшей перспективе к единой цифровой платформе присоединятся все стационарные учреждения здравоохранения города. К ЕМИАС уже подключены крупнейшие медицинские комплексы столицы, в числе которых НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Боткинская больница, Морозовская больница, Городские клинические больницы имени С.С. Юдина, Н.И. Пирогова, Л.А. Ворохобова, И.В. Давыдовского и другие стационары. Проект по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы и их интеграции с ЕМИАС реализуется Комплексом социального развития совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.