В Москве открыли новые КТ-центры для диагностики коронавируса

Новые центры компьютерной томографии для диагностики коронавируса открылись в столице на фоне роста заболеваемости. Об этом журналистам заявила заммэра Анастасия Ракова.

Дополнительные КТ-центры были открыты на базе двух московских поликлиник. "В случае развернем и другие центры", - уточнила вице-мэр.Также "ковидные" мощности в связи с всплеском коронавируса разворачиваются и в стационарах. Количество коек для лечения пациентов с коронавирусом до конца недели увеличат с 12,5 до 14 тысяч.

В том числе 460 дополнительных коек будет развернуто во временных госпиталях, кроме того, пациентов с ковидом будут принимать отдельные корпуса больниц имени Мухина и Спасокукоцкого. К этой работе подключится и одна из ведомственных больниц РЖД.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Только за последние сутки выявлено более 4 тысяч новых случаев.