Для одного из главных памятников страны, установленного в 1818 году, реставрация станет первой в двухвековой истории. Отдельные работы проводились в 1964 и 1967 годах, но комплексных не было ни разу. А в скульптурах остался каркас из черного металла, который, словно растущая опухоль, разрывает памятник изнутри, объяснил главный архитектор проекта реставрации Алексей Жданов. Наконец, монументом займутся всерьез.
Проходить работы будут частично за счет пожертвований неравнодушных людей и компаний из России и бывших советских республик. И это символично, ведь посвященный героям Второго народного ополчения 1612 года, окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России, этот памятник установили именно на народные средства. На нем выбита надпись: "Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия".
Композицию тогда отлили сразу целиком. За исключением отдельных деталей - щита, шлема и меча. Махину весом 18 тонн в Москву доставили по воде. Установить собирались еще в 1812 году, но помешала война. Спустя шесть лет монумент поставили напротив здания Верхних торговых рядов, ныне ГУМа. Однако уже в советское время, в 1931 году, из-за реконструкции Красной площади и строительства мавзолея ему пришлось переехать поближе к Покровскому храму.
Сейчас вокруг монумента демонтирована плитка, в дело вступили археологи. И уже есть первые находки - на публику вышла часть старинной каменной мостовой, рассказал завотделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонид Беляев. По его словам, часть этой мостовой можно увидеть на гравюрах 20-х годов XIX века. Эксперты не исключают, что по ней мог успеть прогуляться Александр Пушкин. Под постаментом обнаружили фундамент из белых камней. Не исключено, что это фрагменты кремлевских построек.