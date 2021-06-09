Новости

Сирия станет одной из тем саммита РФ и США в Женеве 21:44
Байден обсудит "Северный поток-2" с Меркель на саммите G7 21:41
Кудрин: России придется конвертировать около 40 млрд долларов из ФНБ 21:38
Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными 21:27
Стрельба произошла на базе ВВС США в Техасе 21:23
Путин: Диалог Киева с Донбассом не моя прихоть, он прописан в Минских соглашениях 21:18
УЕФА приостановил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 21:12
Путин заявил, что подумает о написании статьи о русских на Украине 21:08
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз 21:01
Путин: Половина украинцев не хочет в НАТО - это умные люди 20:57
Захарова оценила призыв Тихановской к санкциям против предприятий Беларуси 20:54
Путина не задел провокационный дизайн формы футбольной сборной Украины 20:41
В Вооруженных силах более 33,7 тысячи человек вылечили от коронавируса 20:23
Путин заявил об отрицательном отношении к проекту о "коренных народах" Украины 20:22
В Болгарии заподозрили НАТО в причастности к крушению истребителя 19:34
Шойгу: Вакцинацию прошли 93 процента военнослужащих и членов их семей 19:33
Роспотребнадзор усилит ковид-контроль в Москве 19:22
В Госдепе заявили об увеличении влияния России на мировой арене 19:21
Шойгу рассказал о подготовительных учениях перед "Западом-2021" 19:13
В Минфине рассказали, что включают поправки о поддержке регионов 19:09
Грызлов: Украина откровенно блокирует и саботирует работу в Контактной группе 18:56
В Совфеде объяснили, чем грозит США попытка давить на Россию 18:51
Нелегальная заготовка древесины сократилась почти на четверть 18:46
В Москве и Подмосковье усилят контроль за масочным режимом в электричках 18:34
В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 21:10
Рубрика: Культура

Свято место

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому отреставрируют на Красной площади
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади планируется отреставрировать к осени 2022 года. Приводить его в порядок начнут ориентировочно с октября этого года. Состояние аварийное, переезда в мастерскую он не переживет. Пока на месте работают археологи, а скоро появится временный павильон, где и начнется "лечение".

Для одного из главных памятников страны, установленного в 1818 году, реставрация станет первой в двухвековой истории. Отдельные работы проводились в 1964 и 1967 годах, но комплексных не было ни разу. А в скульптурах остался каркас из черного металла, который, словно растущая опухоль, разрывает памятник изнутри, объяснил главный архитектор проекта реставрации Алексей Жданов. Наконец, монументом займутся всерьез.

В 1818 году монумент поставили напротив здания Верхних торговых рядов. Фото: wikipedia.org

Проходить работы будут частично за счет пожертвований неравнодушных людей и компаний из России и бывших советских республик. И это символично, ведь посвященный героям Второго народного ополчения 1612 года, окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России, этот памятник установили именно на народные средства. На нем выбита надпись: "Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия".

Из-за реконструкции Красной площади памятнику пришлось переехать. Фото: РИА Новости

Композицию тогда отлили сразу целиком. За исключением отдельных деталей - щита, шлема и меча. Махину весом 18 тонн в Москву доставили по воде. Установить собирались еще в 1812 году, но помешала война. Спустя шесть лет монумент поставили напротив здания Верхних торговых рядов, ныне ГУМа. Однако уже в советское время, в 1931 году, из-за реконструкции Красной площади и строительства мавзолея ему пришлось переехать поближе к Покровскому храму.

В скульптурах остался каркас из черного металла, ко-торый, словно растущая опухоль, разрывает памятник изнутри

Сейчас вокруг монумента демонтирована плитка, в дело вступили археологи. И уже есть первые находки - на публику вышла часть старинной каменной мостовой, рассказал завотделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонид Беляев. По его словам, часть этой мостовой можно увидеть на гравюрах 20-х годов XIX века. Эксперты не исключают, что по ней мог успеть прогуляться Александр Пушкин. Под постаментом обнаружили фундамент из белых камней. Не исключено, что это фрагменты кремлевских построек.

Наталья Сергунина: В Москве отреставрируют Дом-музей Чехова
В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными
Глава ГИБДД выступил против снижения скорости в городах до 30 км в час
Коечный фонд для лечения COVID-19 в Москве будет расширен до конца недели
СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
"РГ" предлагает подборку киноклассики для расслабленных выходных
Светлана Дружинина - о семье, кино и новых "Гардемаринах"