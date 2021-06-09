Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади планируется отреставрировать к осени 2022 года. Приводить его в порядок начнут ориентировочно с октября этого года. Состояние аварийное, переезда в мастерскую он не переживет. Пока на месте работают археологи, а скоро появится временный павильон, где и начнется "лечение".

Для одного из главных памятников страны, установленного в 1818 году, реставрация станет первой в двухвековой истории. Отдельные работы проводились в 1964 и 1967 годах, но комплексных не было ни разу. А в скульптурах остался каркас из черного металла, который, словно растущая опухоль, разрывает памятник изнутри, объяснил главный архитектор проекта реставрации Алексей Жданов. Наконец, монументом займутся всерьез.

В 1818 году монумент поставили напротив здания Верхних торговых рядов. Фото: wikipedia.org

Проходить работы будут частично за счет пожертвований неравнодушных людей и компаний из России и бывших советских республик. И это символично, ведь посвященный героям Второго народного ополчения 1612 года, окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России, этот памятник установили именно на народные средства. На нем выбита надпись: "Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия".

Из-за реконструкции Красной площади памятнику пришлось переехать. Фото: РИА Новости

Композицию тогда отлили сразу целиком. За исключением отдельных деталей - щита, шлема и меча. Махину весом 18 тонн в Москву доставили по воде. Установить собирались еще в 1812 году, но помешала война. Спустя шесть лет монумент поставили напротив здания Верхних торговых рядов, ныне ГУМа. Однако уже в советское время, в 1931 году, из-за реконструкции Красной площади и строительства мавзолея ему пришлось переехать поближе к Покровскому храму.

В скульптурах остался каркас из черного металла, ко-торый, словно растущая опухоль, разрывает памятник изнутри

Сейчас вокруг монумента демонтирована плитка, в дело вступили археологи. И уже есть первые находки - на публику вышла часть старинной каменной мостовой, рассказал завотделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонид Беляев. По его словам, часть этой мостовой можно увидеть на гравюрах 20-х годов XIX века. Эксперты не исключают, что по ней мог успеть прогуляться Александр Пушкин. Под постаментом обнаружили фундамент из белых камней. Не исключено, что это фрагменты кремлевских построек.