В Москве представили третий сезон сериала "Содержанки"

Однако, обозреватель "РГ" уверена в том, что и третий сезон "Содержанок" вполне можно посылать на фестиваль сериалов в Канны - он имеет шансы пройти отбор. Попробуем аргументировать сказанное. Режиссеры первых двух сезонов - Константин Богомолов и Дарья Жук - при всем уважении к ним - должны сесть за парту, взять конспекты и поучиться у Юрия Мороза, который работал над третьим сезоном, как нужно снимать сериал. Перед этим им неплохо бы посмотреть, если они еще этого не сделали, сериал Федора Бондарчука "Псих". И тоже "взять на карандаш", какими могут быть сериалы, рассказывающие об элите общества, в фокусе внимания которых должны быть и модельные наряды, и интерьеры, и смысл.

У многих были вопросы - как же Юрий Мороз сможет снимать в "Содержанках" собственную дочь - Дарью Мороз, ведь по сюжету в проекте много эротических сцен. После просмотра первой серии можно говорить о том, что Юрий Мороз, наконец-то, сделал сериал по-настоящему эротическим - при том, что откровенных сцен и обнаженных тел в нем почти нет. Кроме того, из сериала исчезла пошлость.

Изображение также заиграло новыми красками. Отвечая на вопрос обозревателя "РГ", Юрий Мороз сказал, что представил мир "Содержанок" как некий аквариум - закрытое пространство, в котором обитают все герои. Их поведение напоминает то, которое демонстрируют рыбы. Крупные пожирают мелких, маленькие питаются отходами больших. По словам Юрия Мороза, он сделал упор на стеклянные и бетонные конструкции в интерьерах, торговые молы показал, как уличные пространства, а в одежде героев сделал акцент на некую "чешуйчатость". Действительно, героини одеты так, словно один наряд "перетекает" в другой. Ранее в сериале не было ничего подобного, при том, что стилист остался тем же.

Изменился и сценарий сериала - появились диалоги, которые хочется записывать. Как оказалось, на сценарий "навалились всем миром" - к Нане Гринштейн и Анне Рубцовой присоедился Андрей Стемпковский. Юрий Мороз и продюсер Ирина Сосновая также не оставили сценарий без внимания, да и актеры порой переписывали реплики. Вот несколько цитат. Герой Бурунова: "Вы что сговорились идиотом меня выставлять". Героиня Толстогановой в ответ: "Вы и сами прекрасно с этим справляетесь". "Деньгами не выкупишь уязвленное самолюбие", - говорит герой Владимира Мишукова. "Государственные деньги любят счет", - герой Виктора Вержбицкого. "Спасибо, что помогаете", - героиня Марины Зудиной влиятельному герою Константина Лавроненко. "Как будто у меня был выбор", - парирует тот. Диалог про актерский талант Данилы Козловского пересказу не поддается - этот эпизод нужно смотреть. Отметим лишь, что Мороз и команда настолько углубили сериал, что главная героиня - Лена Широкова читает книгу Василия Аксенова "Остров Крым", хотя ранее она демонстрировала зрителю совсем другие свои качества, никак не начитанность.

Скажем больше - в сериале, наконец-то, заиграла детективная составляющая. Героиня Дарьи Мороз доказала, что следователь бывшим не бывает, и уже в первой серии происходит убийство одного из главных героев. Таким образом, зритель не сосредотачивается исключительно на костюмах, украшениях и макияже, а начинает разгадывать загадку вместе с остальными.

Что важно, Юрий Мороз сохранил в целом и дух, и стилистику сериала, но при этом проект обрел смысл. В нем появились новые персонажи. Играют их звезды нашего кино. Уже названная выше Виктория Толстоганова - она по роли психолог, Александр Горбатов - он сыграет друга и партнера героини Александры Ребенок, и это еще не все.

Отдельно стоит сказать про продюсера сериала Ирину Сосновую, которая могла бы теоретически бросить этот проект и перейти к другим ("Мы бы ей не дали бросить", - ответила на эту реплику обозревателя "РГ" Юлия Миндубаева - генеральный директор видеосервиса Start). Шутки-шутками, но Сосновая проделала большую "работу над ошибками" и вывела сериал на должный уровень. Стоит добавить, что она укрепила и без того неслабый саундтрек - в сериале играют и поют ведущие отечественные и зарубежные группы, а о Сабине Ахмедовой теперь будут говорить не только как об актрисе и певице, но и как о певице и актрисе. Так что стоит ждать продолжения сериала. Тем более, говорят, что седьмая серия - самая сильная. А в восьмой героиня Александры Ребенок вносит в действие незабываемую яркую краску. Нужно проверить.

Кстати

Нет окончательного ответа на вопрос - будет ли четвертый сезон у сериала "Содержанки". В третьем обещана развязка. Но к гадалке не ходи - число зрителей увеличится. Бросит ли видеосервис такую "золотую рыбку" - вопрос открытый. После любой развязки можно придумать новую завязку. Был бы у сценариста талант...