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09.06.2021 13:02
Рубрика: Происшествия

В Москве украли антикварную картину стоимостью более трех миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Оперативниками уголовного розыска в Москве задержан похититель ценной антикварной картины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Она рассказала, что в 2017 году мошенник предложил своему знакомому отреставрировать принадлежащую ему картину русского художника Николая Богданова-Бельского. Он даже написал расписку в получении полотна и оставил залог в размере 10 тысяч долларов. Затем забрал картину и скрылся - он и не собирался организовывать какую-либо реставрацию.

Выяснилось, что мошенник продал дорогостоящий холст столичному антиквару. А тот уже перепродал его через антикварный салон. Ущерб - свыше трех миллионов рублей. Картину пока не нашли, но сейчас полицейские устанавливают, где она находится. Задержанный мошенник взят под стражу.

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