В Москве украли антикварную картину стоимостью более трех миллионов рублей

Оперативниками уголовного розыска в Москве задержан похититель ценной антикварной картины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что в 2017 году мошенник предложил своему знакомому отреставрировать принадлежащую ему картину русского художника Николая Богданова-Бельского. Он даже написал расписку в получении полотна и оставил залог в размере 10 тысяч долларов. Затем забрал картину и скрылся - он и не собирался организовывать какую-либо реставрацию.

Выяснилось, что мошенник продал дорогостоящий холст столичному антиквару. А тот уже перепродал его через антикварный салон. Ущерб - свыше трех миллионов рублей. Картину пока не нашли, но сейчас полицейские устанавливают, где она находится. Задержанный мошенник взят под стражу.