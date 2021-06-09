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Рубрика: Общество

Все по режиму

В Москве усилят контроль за масками
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
9 июня во всех общественных местах Москвы усилили контроль за перчаточно-масочным режимом. Причина - всплеск коронавируса: за сутки выявлено более 4 тысяч новых случаев, это максимум с января.

"Прошу ресторанный бизнес, представителей сферы услуг придерживаться санитарных норм и агитировать за вакцинацию", - сказал мэр Сергей Собянин на встрече, посвященной дню московского ресторатора.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
За сутки в России подтверждено 10 407 случаев COVID-19 в 84 регионах

Уже сейчас многие заведения прислушались к просьбам властей: появились точки фастфуда, где заказы оформляются только через терминалы. При этом охрана следит, чтобы покупатели заходили в масках. По словам главы контрольного управления мэрии Евгения Данчикова, проверки коснутся не только ресторанов, но и других мест массового притяжения. Штраф за нарушение составляет от 4 до 5 тысяч рублей.

Хотя ситуация с ковидом остается сложной, в мэрии не планируют вводить локдаун. Сергей Собянин уточнил, что у рестораторов, бизнеса в сфере услуг и властей - одна задача: не допустить роста заболеваемости и сохранить городскую экономику. Параллельно власти намерены открыть дополнительные больницы для лечения коронавируса.

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