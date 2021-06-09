В регионах ЦФО появится единая карта жителя

Пластиковая карта национальной платежной системы станет для воронежцев и калужан ключом к популярным госуслугам. Проект реализуют правительства регионов совместно с оператором "Мира".

Соглашение об этом подписали губернаторы Александр Гусев, Владислав Шапша и генеральный директор АО "Национальная система платежных карт" (НСПК) Владимир Комлев на полях Петербургского международного экономического форума.

- Единая карта Воронежской области на базе системы "Мир" позволит оплачивать проезд в транспорте, в том числе и льготный, делать покупки в магазине и, например, записываться к врачу, - пояснил воронежский губернатор Александр Гусев.

Жители Воронежской области ежемесячно совершают более шести миллионов межбанковских операций в рамках национальной платежной системы.

В прошлом году в столице Черноземья действовала акция: проезд, оплаченный картой "Мир", был дешевле, чем при использовании другого пластика (17 рублей против 21 по безналу и 23 наличными). Не исключено, что при введении карты жителя скидка в каком-то виде вернется.

Как уточнили в правительстве Калужской области, карта калужанина будет современным и эффективным инструментом получения госуслуг и мер социальной поддержки, оплаты питания в учебных заведениях и проезда в общественном транспорте в электронном виде. С ее помощью также можно будет получать денежные переводы, скидки и кешбэк за покупки. Кроме того, в регионе планируют совместно с НСПК разработать цифровую универсальную карту гостя. Калужская область стала участником нового масштабного туристического проекта - она войдет в состав Большого Золотого кольца России.

- Технологии национальной платежной системы позволяют сделать карту функциональным инструментом, предоставляющим доступ к различным городским сервисам. Подобные проекты уже есть в других субъектах РФ, - добавил Владимир Комлев.

По городу - в метробусе

В Воронеже планируют запустить метробус. Он отличается более высокой скоростью, движется по выделенным полосам, может иметь направляющие в виде бордюров, рельсов, оптических или магнитных систем. Планы по строительству линий метробуса заявлены в ряде городов России, в том числе в Москве, Белгороде и Липецке.

- У нас есть положительные изменения в транспортной сфере за счет того, что мы закупаем современный комфортный подвижной состав. Но в часы пик проблема остается: и низкая скорость передвижения, и переполненность общественного транспорта. Хотелось бы принять перспективное решение, которое нам позволило бы правильно распределить задачи и, соответственно, ресурсы под них, - отметил воронежский губернатор Александр Гусев.

Местные власти изучили варианты управления транспортными системами, уже обкатанные в крупных агломерациях в России и за рубежом. Оптимальной сочли модель брутто-контрактов, при которой муниципалитет заказывает услуги по перевозке граждан и контролирует качество работы подрядчиков, получающих плату не от пассажиров, а от организатора перевозок - с учетом возможных штрафов. На ключевых маршрутах обещают создать выделенные полосы для общественного транспорта.