В Рязани два человека погибли при пожаре в больнице

Два человека погибли, еще 11 пострадали при пожаре в областной клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативный штаб региона.

В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 03:36 мск. По предварительным данным, пожар произошел реанимационном отделении. Было эвакуировано 37 человек.

Местные власти сообщают, что пожарные подразделения работали по повышенному рангу. В 04:04 огонь был локализован на площади около 15 квадратных метров, в 04:19 - ликвидирован.

О причинах возгорания пока ничего не сообщается.