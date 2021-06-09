В Рязани пожар в реанимации унес жизни трех пациентов

В ночь на вторник в рязанской областной клинической больнице имени Семашко произошел пожар в реанимационном отделении, где находились пациенты с тяжелой формой COVID-19. Трое человек, в возрасте 68 лет, 63 лет и 72 лет погибли - по предварительной информации, от отравления продуктами горения.

ЧП случилось в 3.36 на первом этаже второго корпуса больницы. В одной из палат, где в тот момент медсестра делала забор крови, произошло возгорание.

- Прямо при ней загорелся аппарат искусственной вентиляции, произошел небольшой взрыв. Она пыталась потушить возгорание, на помощь к ней пришла вторая медсестра. Сразу сработала пожарная сигнализация. Буквально через четыре минуты прибыли пожарные, - рассказал глава региона Николай Любимов.

В 4.17 возгорание было ликвидировано. Из здания эвакуированы 36 пациентов и 10 медиков. В региональном управлении МЧС говорят, что все системы противопожарной защиты сработали своевременно. Сразу же после начала возгорания отделение было обесточено, кислород в маски уже не поступал, но они послужили защитой от дыма. В результате пожара 27-летняя медсестра получила более 70 процентов ожогов тела. Сейчас ее состояния стабильно тяжелое. Еще две медсестры - в удовлетворительном состоянии.

Рязанским управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователями отрабатываются несколько версий причин возгорания, в том числе неисправность проводки. Рассматривается и версия, что причиной происшествия стал импортный аппарат ИВЛ, не выдержавший перепадов напряжения, сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по региону Ирина Котова. Но шансов, что она устоит в ходе расследования, не так много, поскольку аппарат - не самая обгоревшая часть интерьера.

Семьям погибших при пожаре в областной больнице в Рязани выплатят по миллиону рублей, заверил губернатор.