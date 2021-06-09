В Рязани пожар в реанимации унес жизни трех пациентов

Новости

Производители яиц и торговые сети перейдут на новую систему закупок 00:01
Байден: Мы не стремимся к конфликту с Россией 09.06.2021
Портал госуслуг заполнит заявление за пользователя 09.06.2021
В Афганистане боевики убили десять специалистов по разминированию 09.06.2021
Власти Португалии отложили снятие ограничительных мер из-за роста инфекций 09.06.2021
В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль, один военный погиб 09.06.2021
Путин и Байден пообщаются с журналистами после саммита в Женеве 09.06.2021
Сирия станет одной из тем саммита РФ и США в Женеве 09.06.2021
Байден обсудит "Северный поток-2" с Меркель на саммите G7 09.06.2021
Кудрин: России придется конвертировать около 40 млрд долларов из ФНБ 09.06.2021
Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными 09.06.2021
Стрельба произошла на базе ВВС США в Техасе 09.06.2021
Путин: Диалог Киева с Донбассом не моя прихоть, он прописан в Минских соглашениях 09.06.2021
УЕФА приостановил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 09.06.2021
Путин заявил, что подумает о написании статьи о русских на Украине 09.06.2021
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз 09.06.2021
Путин: Половина украинцев не хочет в НАТО - это умные люди 09.06.2021
Захарова оценила призыв Тихановской к санкциям против предприятий Беларуси 09.06.2021
Путина не задел провокационный дизайн футбольной формы сборной Украины 09.06.2021
В Вооруженных силах более 33,7 тысячи человек вылечили от коронавируса 09.06.2021
Путин заявил об отрицательном отношении к проекту о "коренных народах" Украины 09.06.2021
В Болгарии заподозрили НАТО в причастности к крушению истребителя 09.06.2021
Шойгу: Вакцинацию прошли 93 процента военнослужащих и членов их семей 09.06.2021
Роспотребнадзор усилит ковид-контроль в Москве 09.06.2021
В Госдепе заявили об увеличении влияния России на мировой арене 09.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 23:38
Рубрика: Происшествия

Кошмар в палате

В Рязани пожар в реанимации унес жизни трех пациентов
Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
В ночь на вторник в рязанской областной клинической больнице имени Семашко произошел пожар в реанимационном отделении, где находились пациенты с тяжелой формой COVID-19. Трое человек, в возрасте 68 лет, 63 лет и 72 лет погибли - по предварительной информации, от отравления продуктами горения.

ЧП случилось в 3.36 на первом этаже второго корпуса больницы. В одной из палат, где в тот момент медсестра делала забор крови, произошло возгорание.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Замглавы Минздрава оценил действия рязанских медиков при пожаре

- Прямо при ней загорелся аппарат искусственной вентиляции, произошел небольшой взрыв. Она пыталась потушить возгорание, на помощь к ней пришла вторая медсестра. Сразу сработала пожарная сигнализация. Буквально через четыре минуты прибыли пожарные, - рассказал глава региона Николай Любимов.

В 4.17 возгорание было ликвидировано. Из здания эвакуированы 36 пациентов и 10 медиков. В региональном управлении МЧС говорят, что все системы противопожарной защиты сработали своевременно. Сразу же после начала возгорания отделение было обесточено, кислород в маски уже не поступал, но они послужили защитой от дыма. В результате пожара 27-летняя медсестра получила более 70 процентов ожогов тела. Сейчас ее состояния стабильно тяжелое. Еще две медсестры - в удовлетворительном состоянии.

Рязанским управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователями отрабатываются несколько версий причин возгорания, в том числе неисправность проводки. Рассматривается и версия, что причиной происшествия стал импортный аппарат ИВЛ, не выдержавший перепадов напряжения, сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по региону Ирина Котова. Но шансов, что она устоит в ходе расследования, не так много, поскольку аппарат - не самая обгоревшая часть интерьера.

Семьям погибших при пожаре в областной больнице в Рязани выплатят по миллиону рублей, заверил губернатор.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань РГ-Видео

Главное сегодня

Путин оценил угрозу для России в случае вступления Украины в НАТО
Глава ГИБДД выступил против снижения скорости в городах до 30 км в час
Коечный фонд для лечения COVID-19 в Москве будет расширен до конца недели
СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов