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Рубрика: Общество

В центр, на грядки

В Парке Горького откроется общественный огород
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 125(8476)
Парк Горького приглашает москвичей не на очередной праздник или фестиваль, а поработать. Своими руками вырастить огурцы, помидоры, кабачки, горох, салат и порадовать семью урожаем. 11 июня здесь, в самом центре столицы, откроется общественный огород. Горожане смогут разбить в нем более 150 грядок.

Те, кто решится поогородничать в парке, смогут за свежей зеленью, пряными травами и овощами ходить не в магазин, а на собственный участок. Освоить новое ремесло - садоводов-любителей горожанам помогут в Зеленой Школе Парка Горького, которая располагается на Крымском Валу, 9. Новоявленным дачникам не придется покупать садовые инструменты, фартуки, лейки, семена - все есть на месте. Главное - успеть зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать удобное время и определиться с размером грядки. К примеру, для москвичей, которые решат заниматься огородом всей семьей или компанией друзей, подойдет большая грядка - 120 х 80. Но есть участки и поменьше - 120 х 40. Из семян в ассортименте баклажаны, белокочанная и цветная капуста, перец, томаты, а также кабачки, тыква, бобы, горох, редис, репа, свекла, морковь и лук. Все выдадут абсолютно бесплатно. "От москвичей пришло уже больше ста заявок, - рассказала "РГ" Ксения Будина, директор Зеленой Школы. - Большинство желающих стать городскими фермерами - родители с детьми, но есть и взрослые пары, а также увлеченные молодые люди, которым интересно попробовать стать ситифермером".

Фото: gpointstudio / istock
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Москвичка Таисия Слепова одна из первых записалась в проект - решила выращивать зелень. "Мы с парнем очень любим пряные травы, поэтому на нашей грядке будут расти руккола, базилик, петрушка, думаем высадить и огурцы", - рассказала она. Все детство девушка пропадала у бабушки на даче, летом помогала ей с прополкой и поливкой сада и огорода. Семья привыкла к овощам и фруктам со своего огорода. "На нашей даче и сейчас работа идет полным ходом - готовимся к огородному сезону, - продолжала Таисия. - Но когда мне попалось объявление об открытии общественного огорода в центре города, я подумала, как здорово, что теперь не придется часами простаивать в пробках на выезде в деревню, а все можно вырастить прямо в городе". На сбор урожая, который запланирован на 26 сентября, она планирует пригласить друзей и устроить пикник в парке.

Семена и инструменты садоводам выдадут абсолютно бесплатно

Организаторы уточняют, что к своим грядкам можно будет приходить в любой день, в часы работы Зеленой Школы (будни с 11.00 до 19.00, выходные с 12.00 до 20.00). Кроме того, каждые две недели будут проходить специальные "Огородные встречи", где агрономы дадут огородникам советы и консультации.

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