Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несоблюдением действующих мер. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

"Никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет, - уточнила куратор социальной сферы города. - В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал". Анастасия Ракова также призвала москвичей соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки и по возможности сократить социальные контакты.

Также заммэра отметила, что вакцинация является лучшим способом предупредить заболевание. "Вакцина доказала и свою эффективность, и безопасность, - заявила Анастасия Ракова. - В Москве создана развитая сеть пунктов иммунизации".

Ранее сообщалось, что в Москве на фоне роста заболеваемости ковидом будет усилен контроль перчаточно-масочного режима.