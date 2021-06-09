Власти Москвы откроют дополнительные больницы из-за ситуации с COVID-19

В Москве в ближайшие дни откроются несколько больниц для лечения коронавируса. Как заявил на встрече со столичными рестораторами мэр Сергей Собянин, такое решение было принято в связи с всплеском заболеваемости.

Как отметил глава города, сейчас занято 10 тысяч мест в ковидных стационарах. Вскоре больничная сеть будет расширена, добавил мэр. "К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной, - сказал Сергей Собянин. - Видим день ото дня новый всплеск".

В то же время текущая ситуация не требует введения локдауна, подчеркнул глава города. Однако будет усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима на транспорте и в других общественных местах.