Власти Москвы усилят масочный режим из-за роста заболеваемости

В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Об этом заявил глава контрольного управления столицы Евгений Дачников.

"Количество заболевших растет. С сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием масок и перчаток в общественных местах, в частности, в метро и ТРЦ", - сказал глава ведомства.

Кроме того, Евгений Дачников призвал усилить санитарный контроль на предприятиях. Отметим, что штраф за несоблюдение масочного режима составляет от 4 до 5 тысяч рублей.