Во Владимирской области развивают сельские территории

По данным Владимирстата, в 2020 году доля сельского населения в регионе составляла 21,8 процента. Это свидетельствует о том, что госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области", согласно которой к 2025 году жителей сельской местности в области должно быть не меньше 21,7 процента, приносит свои плоды.

Так, в рамках подпрограммы "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" 41 семье предоставлена социальная выплата на приобретение и строительство жилья, причем 14 из них - многодетные. Всего приобретено и построено больше трех тысяч кв. м жилья (при плановом показателе - 1657 кв. м). Также с начала года в регионе стартовала программа сельской ипотеки, которая дает возможность получить кредит на приобретение и строительство жилья под минимальную банковскую ставку - не более трех процентов годовых. На сегодняшний день Минсельхоз России одобрил 626 заявок от жителей Владимирской области на 1,1 миллиард рублей, заключены 602 ипотечных кредитных договора на сумму 1,06 млрд рублей.

По программе "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" в 2020 году построено 18 объектов газификации. Общая протяженность новых распределительных газовых сетей составила 60,87 километра, или 151,4 процента от плана. Газопроводы построены в деревне Константиново Гусь-Хрустального района, деревнях Бородино, Городок, Истомино и Нестерково Камешковского района, деревне Артемово Ковровского района, деревнях Большой и Малый Санчур, Двойново, Кулаки, Муратово и Окшово Меленковского района, деревнях Алексино и Красная Гора Кольчугинского района, селе Ликино Судогодского района, селе Алепино и деревне Одерихино Собинского района, деревне Липна Петушинского района.

В 2021 году объекты газификации (всего - восемь) строятся в деревне Колокша Собинского района, в поселке Нерехта и селе Крутово Ковровского района, в деревнях Ивановская, Кочергино и Новое Бибеево Селивановского района, в деревнях Овцыно и Хохлачи Судогодского района. Из областного бюджета на эти цели выделено 34,4 миллиона рублей. Более того, за счет экономии, образовавшейся по итогам аукционов по выбору подрядчиков, в реестр дополнительно включены шесть газопроводов.

В 2020 году реализован первый этап строительства водопровода в селе Ковардицы Муромского района общей протяженностью 7,5 километра, а также начато строительство 8-километрового водопровода в деревне Адино Меленковского района. Работы на обоих объектах будут завершены в этом году.

В рамках подпрограммы "Благоустройство сельских территорий" в прошлом году реализовано 27 проектов, 20 из них - с привлечением федеральных средств. В частности, в Ковровском районе в пяти населенных пунктах обустроены спортивные и детские площадки, в 12 - организовано светодиодное уличное освещение. В Меленковском районе детские, спортивные и хоккейные площадки появились в восьми селах и деревнях, в селе Бутылицы благоустроен парк культуры и отдыха, в деревне Максимово обновлено уличное освещение, а в деревне Усад и селе Урваново организованы площадки накопления твердых коммунальных отходов. Аналогичные площадки накопления ТКО обустроены в десяти селах Юрьев-Польского района. Кроме того, в трех селах этого же района построены детские спортивные и игровые площадки, а в селе Небылое - тротуары. В трех населенных пунктах Собинского района благоустроены зоны отдыха, в поселке Улыбышево Судогодского района сделана хоккейная площадка.

В этом году из областного бюджета на реализацию проектов благоустройства сельских территорий региона направлено 25 миллионов рублей. Средства пойдут, в частности, на обустройство исторического парка усадьбы Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района, скверов, парков, зон отдыха, детских и спортивных площадок и другое.

Кроме того, в прошлом году в рамках целевого проекта "Современный облик сельских территорий" Минсельхоза России финансирование получил проект Собинского района, включающий строительство в 2021 - 2022 годах Дома культуры в селе Рождествено и блочно-модульной котельной ДК села Ельтесуново, а также реконструкцию физкультурно-оздоровительного бассейна в поселке Ставрово.

В 2021 году Владимирская область снова поборется за получение федерального финансирования по проекту Минсельхоза. На отбор в министерство регион направил восемь проектов, пять из которых прошли предварительный отбор. Они касаются комплексного развития поселка Колокша, деревень Большое Иваньково, Курилово Мещера и Парфентьево Собинского района, поселков Доброград, Новый и Первомайский Ковровского района, поселка Вольгинский Петушинского района и поселка Красный Октябрь Ковровского района. На какие проекты будет выделено федеральное финансирование, станет известно до 1 октября.