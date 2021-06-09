Житель Подмосковья переоборудовал баню под нарколабораторию

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании в Богородском городском округе 30-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотика.

На своем приусадебном участке он переоборудовал баню под лабораторию для культивирования конопли. Полицейские обнаружили полимерные пакеты с веществом растительного происхождения, 47 горшков с произрастающими в них растениями и электронные весы.

Исследование показало, что это марихуана общей массой около 7 килограммов. Задержанный взят под стражу.