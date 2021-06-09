Десантник Авиалесоохраны пострадал при тушении пожара в Якутии

Десантник-пожарный якутского отделения Авиалесоохраны травмировался во время спуска с вертолета на лесном пожаре в Республике Саха, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

"8 июня при выполнении производственного спуска с применением спускового устройства КС-К с вертолета Ми-8 на лесной пожар в Нерюнгринском лесничестве произошло резкое ускорение спуска с высоты 10 метров и жесткое приземление работника Алданского авиаотделения, десантника-пожарного 1 класса", - сообщили из Авиалесоохраны в Минприроды РФ.

Десантник получил закрытый компрессионный осколочный перелом позвоночника, ушибы брюшной стенки, таза и конечностей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.