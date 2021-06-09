Для командированных на БАМ военных построят 6 модульных городков

Для обеспечения комфортного пребывания военнослужащих, участвующих в работах по модернизации Байкало-Амурской магистрали, в этом году построят 6 модульных городков. Об этом в среду на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Он напомнил, что военные во исполнение поручения президента России начали реконструкцию восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от станции Улак до станции Февральск общей протяженностью 339 километров. Шойгу сказал, что передовые подразделения Железнодорожных войск уже приступили к развертыванию объектов жизнеобеспечения группировки.

Министр добавил, что 30 таких городков построены в Нагорном Карабахе для размещения российского миротворческого контингента. Это, по словам Шойгу, "позволило значительно улучшить условия пребывания и работы там наших военнослужащих".