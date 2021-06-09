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09.06.2021 04:35

Волонтеры получили признание

Горняки Сибирской угольной энергетической компании продолжают совершать добрые дела
Текст: Полина Комогорцева
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 126(8477)
Со спектаклем и подарками приехали к воспитанникам Галтайской специальной коррекционной школы-интерната в Бурятии волонтеры АО "Разрез Тугнуйский". Посещать такие учреждения несколько раз в год - добрая традиция добровольческой группы этого разреза. В этом году благотворительность приурочена к 20-летнему юбилею Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрея Мельниченко, в состав которой входит предприятие.
После театрального представления волонтеры и юные зрители школы-интерната сфотографировались вместе. Фото: СУЭК После театрального представления волонтеры и юные зрители школы-интерната сфотографировались вместе. Фото: СУЭК
После театрального представления волонтеры и юные зрители школы-интерната сфотографировались вместе. Фото: СУЭК

Постановку о храбром котенке, который не испугался ни дворового кота, ни собаки, ни даже волка, зрители восприняли восторженно и искренне переживали за смелого малыша. Воспитанники школы ответили гостям нежным "вальсом цветов" и зажигательными современными песнями. А потом рассказали о своих успехах, увлечениях и достижениях. Некоторые из ребят занимаются пением и танцами и всегда рады показать свои творческие номера. Общение с волонтерами для них - особый праздник.

- Смех и радость детей - лучшая награда за наше выступление. Когда видишь такую положительную реакцию маленьких зрителей, понимаешь, что делаешь все правильно. Дети довольны, улыбаются и смеются. От этого на душе приятно и тепло, хочется доставлять им еще большую радость, разделять тепло с ними, - говорит волонтер и экономист АО "Разрез Тугнуйский" Елена Петрякова.

В конце встречи школьники сфотографировались на память с актерами сказочного спектакля.

- Волонтеры с этого разреза взяли шефство над нашим интернатом. Они приезжают поздравить детей к каждому новому году и всегда с концертом и подарками. У нас в интернате обучаются 113 детей, а постоянно живут 60. Ребята всегда рады гостям. А про самих волонтеров знаю, что они обыкновенные работники: есть финансисты, бухгалтеры, юристы. Они сами ставят спектакли, шьют костюмы, декорации делают, - говорит директор школы-интерната Дина Жамсаева.

Трудовой коллектив и волонтерская группа разреза, входящего в тройку крупнейших в России по добыче каменного угля, традиционно оказывают значительную спонсорскую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ежегодно в рамках благотворительной программы предприятие организовывает выезды в детские дома и школы-интернаты. В период пандемии волонтеры АО поддерживают не только сотрудников разреза, но и медицинских работников, а также местные органы самоуправления в проведении дезинфекции общественных пространств поселков региона. Неоднократно оказывали благотворительную помощь Мухоршибирской районной и республиканской клинической инфекционной больницам.

В этом юбилейном для СУЭК году разрезу вручено Благодарственное письмо главы Республики Бурятия за значительные заслуги в благотворительной деятельности и за участие в работе Единого волонтерского штаба #МыВместе.

Сибирская угольная энергетическая компания финансирует и организует благотворительные акции силами волонтеров через Фонд социально-экономической поддержки регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ". Его задача - взаимодействовать с территориями, где работают предприятия угольной компании, администрациями, общественными организациями и населением для создания комфортной социальной среды.

По словам заместителя генерального директора АО "СУЭК", президента Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергея Григорьева, никто не ожидал, что такое количество людей выступит добровольцами.

- То, что сделали волонтеры - поразительно, это пример того, что люди у нас отзывчивые и правильные, - сказал он.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России добытчик угля и его поставщик на внутренний и внешний рынки, производитель тепла и электро­энергии. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

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