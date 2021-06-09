Визажист из Хабаровска Наталья Черкашина получила признание на авторитетнейшем мировом чемпионате OMC Hairworld. Ее работа вошла в десятку лучших в номинации "Подиумный макияж". Это достижение не только для нее самой, но и для всей бьюти-сферы на Дальнем Востоке. Ведь даже попасть на этот конкурс могут лишь мастера высокого класса, которые прошли отборочные этапы общероссийского уровня.

На занятия к Наталье приходят самые разные ученики - от парикмахеров до бухгалтеров. Фото: Из архива Натальи Черкашиной

Жизнь подталкивала в профессию

Наталья сразу покоряет своей доброжелательностью и спокойствием, которое незримо передается окружающим. Минута - и нервничающая девушка, которая просит накрасить ее именно так, а не иначе, успокаивается и доверяется рукам мастера. Кстати, к умению так легко ладить с людьми, как и к своей профессии, визажист пришла не сразу.

Сначала преподавала алгебру и геометрию в школе. Но макияж всегда сопровождал Наталью как хобби. В студенческие годы она выступала в составе популярного тогда ансамбля песни и пляски "Трудовые резервы", где поняла, что вполне неплохо красит себя и других для сцены.

- Меня жизнь всегда словно подталкивала в эту профессию, - говорит визажист.

После были годы работы в салоне красоты, в Хабаровском технологическом колледже и колледже моды и дизайна. А затем Наталью пригласили гримером на местное телевидение. И эти воспоминания она называет самыми яркими. Эфиры в пять часов утра, манящий запах кофе по коридорам... А еще - знакомство с самыми разными людьми: и местными, и приезжими.

- Однажды в Хабаровск прилетел Сергей Шойгу, тогда еще министр МЧС России. Я очень испугалась, когда узнала, что нужно будет подготовить его к эфиру: как он себя поведет, такой "большой" человек?! А когда Шойгу зашел, первое, что сказал мне: "Я вас боюсь!" Ответила: "Я тоже!" - смеется Наталья. - И мы стали разговаривать совершенно легко, весь страх исчез. Как показывает весь мой опыт, знаменитости - обычные люди, и создаем их образ на самом деле мы, визажисты. Садятся в кресло гримера они, как правило, заспанные, опухшие, а встают в совершенно другом, красивом виде.

Со временем у Натальи накопился большой багаж знаний, который захотелось кому-то передать. Благо, был педагогический опыт. Так в Хабаровске в 2011 году появилась одна из первых школ-студий профессионального макияжа и грима, о которой сначала узнавали через сарафанное радио.

Зачем нужен грим?

Ученики у Натальи - со всего Дальнего Востока и даже из других стран - Японии, Канады, Кипра, Греции, Австралии. Но далеко не все из них стремятся сделать профессию гримера или визажиста главным делом своей жизни. Приходят люди далеких от творчества профессий: экономисты, юристы, бухгалтеры...

- У меня училась девушка-прокурор. По роду деятельности она общается с людьми не очень позитивными, поэтому ей, как и ее коллегам, требуется отдушина, - вспоминает Наталья. - Занимаются сотрудники прокуратуры в свободное время кто чем: вяжут, рисуют, составляют букеты. А вот эта девушка всех прокуроров сейчас красит!

К слову, мужчины - вопреки стереотипам, что визаж - профессия женская, - не самые редкие ученики.

- Они видят образ по-другому абсолютно, больше креативят, не боятся необычного. Учился официальный представитель косметической компании. Он сочетал настолько несочетаемое, что у меня дергался глаз, но в итоге получалось очень гармонично и красиво! - говорит Черкашина.

Со временем Наталья стала больше времени уделять занятиям гримом. Говорит, что это неизбежно - почти всем визажистам, которые хотят расти, надоедает работать, к примеру, только с невестами.

- Грим - это не просто макияж, это целостный образ, поэтому я и на парикмахера выучилась заодно. Хотелось фантазийные сказочные образы создавать. Так жизнь интереснее становится, веселее, когда можешь сам что-то придумать и реализовать, - признается Наталья.

К слову, загримировать себя люди просят не только ради выступления на шоу или тематических вечеринках.

- Был интересный случай. Молодой человек захотел "превратиться" в старика. "Я собираюсь сделать предложение своей девушке, - сказал он. - Чтобы она поняла - мы проживем долго и вместе состаримся". Или как-то раз пришли друзья. Они желали перевоплотиться в дедушек. Это было необычное поздравление для друга на свадьбу: показали, что время не разрушит их дружбу.

Одному из учеников Натальи уроки грима очень пригодились для работы.

- Он учился в юридическом институте, когда ходил ко мне на курсы. Думала, что увлекается театром. Потом этот парень уехал работать во Владивосток. Когда через несколько лет встретились, спросила: "Андрюша, тебе уроки пригодились?", - моему удивлению не было предела. Как сотруднику ФСБ ему нужно было понаблюдать за человеком, который его прекрасно знал. А как этого достичь? Перевоплотиться. Андрей взял несколько дней на подготовку, сделал накладные части лица. Ходил в нескольких шагах от человека, за которым следил, но остался неузнанным, - улыбается мастер.

Миссия визажиста

К сожалению, пока в Хабаровске не слишком развито направление по гриму, а вот рынок визажистов перенасыщен.

- Многие девочки начинают обучать других макияжу, не имея опыта: год-два - это слишком мало. Демпингуют. А это отражается в целом на рынке, снижается планка профессионализма, авторитет, - говорит Наталья Черкашина.

Она искренне считает, что нет хороших или плохих мастеров: есть опытные и неопытные. Первые понимают, как правильно дать то, что нужно клиенту, умеют его чувствовать. Вторые работают по шаблонам, не адаптируя макияж индивидуально под человека. Они стремятся "нацепить" на девушек модную технику, делая их неотличимыми друг от друга. А человек, убеждена Наталья, хочет увидеть в зеркале прежде всего себя.

- Миссия визажиста - дарить красоту и радость. Когда клиентка, преображенная, идет на свидание, а потом прибегает и говорит, что ей сделали предложение, ты понимаешь, что была к этому причастна. Это самые приятные моменты в работе. Когда люди, вдохновленные новым образом, начинают новую жизнь - всегда радостно.

Свой успех на чемпионате мира, который из-за пандемии проходил в онлайн-формате, Наталья называет только началом:

- Мне хочется участвовать в международных соревнованиях уже не в онлайн, а в офлайн-режиме. Но для этого нужно работать. Сейчас, в век интернета, развиваться можно из любой точки мира. привычное пространство рано или поздно становится освоенным, и хочется двигаться дальше.

Кстати

Наталья Черкашина была главным визажистом модного шоу "Золотое лекало-2021", на которое съехались дизайнеры из разных уголков России.

- Я думаю, что работа визажистов, участвовавших в проекте, была на мировом уровне. Хотелось бы, конечно, чтобы в Хабаровске и в целом на Дальнем Востоке проходили чемпионаты по макияжу. База для их проведения у нас есть, - говорит Наталья.

Она сама немало делает для развития бьюти-отрасли в городе, регулярно приглашая сюда профессионалов для проведения мастер-классов, к примеру, Феликса Штейна. В том числе благодаря этому имена учеников Натальи уже звучат по всей России. Однако Черкашина считает, что известность - не показатель успеха.

- Все мои ученики достигают того, чего хотят. Просто у всех разные цели. Некоторые себя развивают как свадебные визажисты или гримеры в театре, на телевидении. Важна не достигнутая высота, а комфорт. Главное, чтобы человек чувствовал себя на своем месте, - уверена Наталья Черкашина.