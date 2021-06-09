Мишустин перераспределил 600 млн рублей для регионов Дальнего Востока

Премьер-министр Михаил Мишустин перераспределил почти 600 миллионов рублей для регионов Дальнего Востока на строительство культурных центров. Деньги получат Бурятия, Якутия, Магаданская область, Приморский край и Чукотский автономный округ. Средства направят на центры культурного развития в поселках городского типа и малых городах с числом жителей до 300 тысяч человек.

Еще 80 миллионов рублей дополнительно выделены Омской, Иркутской и Белгородской областям для строительства и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений в сельской местности.