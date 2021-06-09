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09.06.2021 13:30
Рубрика: Экономика

Названы регионы-лидеры по интересу к благоустройству

Текст: Марина Трубилина

Активнее всего участвовали в выборе территорий для благоустройства во время всероссийского онлайн-голосования жители Магаданской, Липецкой, Мурманской областей, Краснодарского края и Калмыкии. В пересчете на тысячу жителей здесь было подано больше всего голосов. В Магаданской области участником голосования стал почти каждый второй житель старше 14 лет. В остальных перечисленных регионах - каждый пятый. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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При этом по количеству участников в целом первое место занял Приволжский федеральный округ, где проголосовало 2,2 миллиона человек. Центральный федеральный округ, где живет 30% населения России, стал вторым по числу участников - здесь проголосовали 1,7 миллиона человек, рассказал Егоров. Далее следуют Южный и Уральский федеральные округа (1,4 и 1,3 миллиона участников соответственно). В Краснодарском крае, Свердловской, Ростовской, Челябинской областях и Ставропольском крае проголосовали более 400 тысяч жителей. Самыми активными городами по общему числу участников стали Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи, ряд городов Московской области.

Голосование по благоустройству шло на платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Жители могли выбрать, какую из предложенных территорий нужно благоустроить в первую очередь. Само благоустройство запланировано на 2022 год. На платформе было представлено 5877 объектов. В целом проголосовало 9,678 миллиона человек. Это 10% всех граждан страны старше 14 лет, отметил Егоров.

Отмечается, что было несколько попыток накрутки голосов. Их выявляли, например, по номерам телефонов (номера шли подряд) или учащающейся скорости голосования. Однако это не было массовым явлением, по этим причинам было аннулировано не более 0,5% голосов, сообщил гендиректор АНО "Диалог Регионы" Алексей Гореславский.

Предполагается, что аналогичное голосование по выбору территорий для благоустройства пройдет и в следующие годы, рассказал Егоров. Предполагается, что в будущем платформа онлайн-голосования станет также инструментом обратной связи: жителей будут опрашивать, довольны ли они результатами благоустройства. Также они смогут оперативно сообщать о том, что необходимо отремонтировать в этих парках и скверах.

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