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09.06.2021 14:57
Рубрика: Экономика

Путин дал старт работе Амурского газоперерабатывающего завода

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин дал старт запуску первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома". Предприятие станет одним из самых больших в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия. Президент наблюдал за запуском в работу завода в режиме видеосвязи.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

"Начинайте", - скомандовал Путин.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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"Владимир Владимирович, Амурский газоперерабатывающий завод запущен в работу и стал неотъемлемой частью единой производственной системы "Газпрома", - ответил председатель правления концерна Алексей Миллер.

Президент отметил, что для нашей экономики этот проект имеет особое значение и подчеркнул, что гелий востребован в целом ряде ключевых высокотехнологичных отраслей.

"Это и медицинские дыхательные смеси, и искусственный воздух для водолазов и космонавтов, для МРТ, для компьютерных чипов, для оптоволокна, для жидкокристаллических экранов", - перечислил глава государства.

Путин заявил, что Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, которая пока составляет только 3%. Он уточнил, что на глобальном рынке в этой области в данный момент США занимают 56%, Катар - 28%.

"После выхода на полную мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 миллиарда кубических метров природного газа, производить порядка 60 миллионов кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке", - уверен президент.

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Президент Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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