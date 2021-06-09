В среду Владимир Путин дал старт запуску первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома". С выходом на полную мощность предприятие станет одним из самых больших в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия.

Президент наблюдал за присоединением завода к магистральному газопроводу "Сила Сибири" в формате видеоконференции. "Начинайте", - скомандовал Путин. После этой фразы газ начал поступать на завод, и президент поздравил "Газпром" с успешным вводом первой очереди проекта.

"Я вас еще раз поздравляю с этим событием. Это капиталоемкий и наукоемкий проект. Свыше 1 трлн рублей стоимость всего проекта. Уверен, что последняя очередь, как и запланировано, в 2024-2025 годах будет запущена в строй", - сказал он.

Путин отметил, что для нашей экономики этот проект имеет особое значение и подчеркнул, что гелий востребован в целом ряде ключевых высокотехнологичных отраслей. "Это и медицинские дыхательные смеси, и искусственный воздух для водолазов и космонавтов, для МРТ, для компьютерных чипов, для оптоволокна, для жидкокристаллических экранов", - перечислил глава государства.

Путин заявил, что Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, которая пока составляет только 3%. Он уточнил, что США в этой области занимают 56% глобального рынка, Катар - 28%.

"После выхода на полную мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 млрд кубических метров природного газа, производить порядка 60 млн кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке", - уверен президент.

Перед Россией стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры, по модернизации отраслей промышленности и раскрытию потенциала всех регионов. "И строительство Амурского газоперерабатывающего завода, ваш труд, это прямое зримое доказательство того, что мы готовы и способны реализовывать такие масштабные планы", - отметил Путин. По его словам, запуск подобных современных производств означает появление тысяч новых рабочих мест для квалифицированных специалистов, рост налоговых поступлений, создание транспортной инфраструктуры, жилья, социальных объектов, что ведет к повышению качества жизни людей.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в свою очередь отметил, что проект удалось реализовать в соответствии с графиком. "График строительства был очень-очень жесткий. Была проделана колоссальная работа, и сегодня мы говорим о том, что завод мы пускаем строго в плановые директивные сроки - потребовалось менее шести лет", - сказал он.

Ранее Миллер говорил, что после вывода Амурского ГПЗ на полную мощность компания станет одним из ведущих игроков на международном гелиевом рынке, нарастив производство в 13 раз.

Амурский ГПЗ в районе города Свободный - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России и станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири".

С выходом на полную мощность завод станет одним из самых больших в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия

Владимир Путин отметил весомый вклад зарубежных партнеров, которые приняли участие в оснащении завода. "Такое сотрудничество мы, безусловно, приветствуем и надеемся на него в будущем", - заметил он. При строительстве был решен ряд сложных инженерных, логистических задач, учтены все экологические требования.

"Создан действительно масштабный, без преувеличения, стратегически важный производственный комплекс. Он значим не только для отрасли, но и для всей национальной экономики, для развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. И, конечно, Амурский газоперерабатывающий завод - это хороший шаг в повышении глубины переработки сырья, а это означает рачительное, эффективное использование природных ресурсов", - сказал президент.