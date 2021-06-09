В Арктике будут построены две международные научные станции

Решение о строительстве двух международных арктических станций принято на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Об этом по итогам совещания комиссии сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Принято решение попробовать построить такие станции на территории Ямало-Ненецкого округа и Мурманской области. Теперь этот вопрос будет отрабатывать министерство науки и образования вместе руководством регионов", - сказал Трутнев.

Ранее шел разговор о строительстве только одной такой станции на Ямале. Предполагается, что станция будет предназначена для мониторинга экологической обстановки и климатических изменений в Арктике, исследований вечной мерзлоты и влияния на нее деятельности человека, а также потепления климата.

Планируется, что работа станций будет полностью автономна, ее обеспечат возобновляемые источники энергии и водород.