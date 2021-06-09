В Бурятии отменили выпускные вечера из-за COVID-19

Выпускные вечера для окончивших школу ребят в Бурятии проводить не будут. Запрещены в том числе банкетные мероприятия в заведениях общепита. Такое решение приняли на заседании Республиканского оперативного штаба из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом.

Заболеваемость COVID-19 в регионе превысила среднероссийский показатель на 60 процентов. Бурятия занимает третье место среди субъектов РФ по росту заболеваемости.

- Это решение - не потому что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно, - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Вручать аттестаты выпускникам будут, соблюдая все меры профилактики, в рамках одного класса. По-прежнему сохраняются требования носить маски и соблюдать дистанцию.