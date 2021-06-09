В чукотском селе из-за паводка отключили электростанцию

В чукотском селе Ваеги, в котором паводок подтопил 59 придомовых территорий и 23 дома, отключили дизельную электростанцию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Анадырского района, связь в населенном пункте пока только спутниковая. Электростанцию отключили в превентивных целях.

По данным регионального ГУ МЧС, за сутки уровень реки Майн в районе населенного пункта поднялся на 16 сантиметров, достигнув 10,85 метра. Это отметка опасного явления. В предстоящие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реке.

На базе участковой больницы развернут пункт временного пребывания. Сейчас там находятся восемь человек, в том числе двое детей. 17 местных жителей разместились у родных и знакомых, еще четверо отказываются покидать свои дома.

Сегодня в населенный пункт вылетела рабочая группа с начальником ГУ МЧС по Чукотке.