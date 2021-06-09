В чукотском селе из-за паводка отключили электростанцию

Новости

Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян до 5 млрд рублей 04:52
Госсекретарь США оценил шансы Украины вступить в НАТО 04:21
Вильфанд: Заморозки ожидают ряд регионов страны в ближайшие дни 03:59
Байден уведомил Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом 03:21
Постпред РФ в Вене призвал вернуться к СВПД по иранской ядерной программе 03:19
В Чили построили первый в Латинской Америке завод солнечной энергии 02:06
Ставка на аукционе за место на полет в космос с Безосом достигла $3,5 млн 01:59
В США мошенник выдавал себя в соцсетях за родственников Трампа 01:43
Армия Сирии уничтожила большую часть выпущенных Израилем ракет 01:22
Медведев не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос" 00:55
Бельгия снова смягчает ковидные ограничения 00:46
Роспотребнадзор: Пожилые люди легко переносят вакцинацию от COVID-19 00:45
SANA: Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском 00:33
В Мытищах экстренные службы ищут сбежавшего медведя 00:27
Захарова оценила слова Зеленского о новой форме сборной Украины 00:19
Собянин премировал всех соцработников в честь профессионального праздника 08.06.2021
Блинкен опроверг резкое заявление Зеленского по "Северному потоку-2" 08.06.2021
При взрыве гранаты в Харькове пострадали три человека 08.06.2021
Псаки не знает, зачем США ввели санкции против космической отрасли РФ 08.06.2021
Золотая монета "Двойной орел США" продана за рекордные 18,9 млн долларов 08.06.2021
Пушков оценил заявление о 50 годах подготовки Байдена к саммитам в Европе 08.06.2021
В Госдуме назвали утвержденный приговор Младичу политизированным 08.06.2021
Более тысячи стартапов смогут получить господдержку по технологиям ИИ 08.06.2021
МИД: Отношения России и Запада оказались в нулевой точке 08.06.2021
Минобороны опубликовало данные о коронавирусе в армии 08.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 04:42
Рубрика: Происшествия

В чукотском селе из-за паводка отключили электростанцию

Текст: Юлия Гарднер

В чукотском селе Ваеги, в котором паводок подтопил 59 придомовых территорий и 23 дома, отключили дизельную электростанцию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Анадырского района, связь в населенном пункте пока только спутниковая. Электростанцию отключили в превентивных целях.

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

По данным регионального ГУ МЧС, за сутки уровень реки Майн в районе населенного пункта поднялся на 16 сантиметров, достигнув 10,85 метра. Это отметка опасного явления. В предстоящие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реке.

На базе участковой больницы развернут пункт временного пребывания. Сейчас там находятся восемь человек, в том числе двое детей. 17 местных жителей разместились у родных и знакомых, еще четверо отказываются покидать свои дома.

Сегодня в населенный пункт вылетела рабочая группа с начальником ГУ МЧС по Чукотке.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

Главное сегодня

Роспотребнадзор: Пожилые люди легко переносят вакцинацию от COVID-19
Российские университеты вошли в международный образовательный рейтинг
Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" могут применяться для ревакцинации
Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии
Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов