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09.06.2021 08:47
Рубрика: Происшествия

В Якутии лесной пожар вплотную подошел к поселку

Текст: Ольга Коваль

Лесной пожар угрожает якутскому поселку Хандыга. Огонь полыхает на расстоянии 250 метров от населенного пункта. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Фото: Александр Адамян/ТАСС
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Накануне власти Томпонского района попросили жителей Хандыги подготовиться к возможной эвакуации. Работы по защите поселка от стихии велись всю ночь: четыре бульдозера расширяли минерализованную полосу, вертолет произвел 22 сброса воды.

- Сейчас борт вылетит на дозаправку и продолжит тушить пожар. Прибыли на помощь четыре машины из Таттинского и Чурапчинского улусов, а также села Мегино-Алдан. Они стоят на карауле на окраине поселка, - рассказал глава Томпонского района Яков Степанов.

По его словам, в воздух поднимали квадрокоптер, который зафиксировал задымление на кромке. Однако в окрестностях поселка вновь усиливается ветер, что может осложнить обстановку.

Сейчас с огнем борются 140 человек, в течение дня прибудут дополнительные силы.

- Утром в Томпонский район вылетел Ан-24 с 20 спасателями. Аэромобильная группа МЧС в составе 18 человек на двух машинах "Камаз" прибудет в Хандыгу уже через два часа, сейчас она находится на паромной переправе, - пояснили в пресс-службе.

Также в Хандыгу направляются взрывники, которые везут специальную взрывчатку для создания минерализованных полос.

Между тем огонь подобрался и к селу Кексил. Пламя замечено в семи километрах от него. К тушению подключились местные жители и парашютисты. Пожар повредил электрическую опору, из-за чего села Кескил, Крест-Хальджай, Ударник и Ары-Толон остались без света. Энергетики обещают в течение дня наладить электроснабжение.

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