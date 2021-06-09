В Якутии лесной пожар вплотную подошел к поселку

Лесной пожар угрожает якутскому поселку Хандыга. Огонь полыхает на расстоянии 250 метров от населенного пункта. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Накануне власти Томпонского района попросили жителей Хандыги подготовиться к возможной эвакуации. Работы по защите поселка от стихии велись всю ночь: четыре бульдозера расширяли минерализованную полосу, вертолет произвел 22 сброса воды.

- Сейчас борт вылетит на дозаправку и продолжит тушить пожар. Прибыли на помощь четыре машины из Таттинского и Чурапчинского улусов, а также села Мегино-Алдан. Они стоят на карауле на окраине поселка, - рассказал глава Томпонского района Яков Степанов.

По его словам, в воздух поднимали квадрокоптер, который зафиксировал задымление на кромке. Однако в окрестностях поселка вновь усиливается ветер, что может осложнить обстановку.

Сейчас с огнем борются 140 человек, в течение дня прибудут дополнительные силы.

- Утром в Томпонский район вылетел Ан-24 с 20 спасателями. Аэромобильная группа МЧС в составе 18 человек на двух машинах "Камаз" прибудет в Хандыгу уже через два часа, сейчас она находится на паромной переправе, - пояснили в пресс-службе.

Также в Хандыгу направляются взрывники, которые везут специальную взрывчатку для создания минерализованных полос.

Между тем огонь подобрался и к селу Кексил. Пламя замечено в семи километрах от него. К тушению подключились местные жители и парашютисты. Пожар повредил электрическую опору, из-за чего села Кескил, Крест-Хальджай, Ударник и Ары-Толон остались без света. Энергетики обещают в течение дня наладить электроснабжение.