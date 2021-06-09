Новости

Оперштаб: Московские врачи вылечили от COVID-19 более миллиона человек 14:13
На время ЕВРО-2020 в Петербурге ограничат использование самокатов 14:04
ЦИК: Дополнительных денег на трехдневное голосование не потребуется 13:58
В ЕС приняли резолюцию о сертификатах для путешествий после прививки 13:57
Появился первый кадр со съемок американского ремейка "Иронии судьбы" 13:56
Суд ЕС отменил решение по заморозке активов Януковича 13:50
СК: Версия с горящим ИВЛ не основная в деле о пожаре в больнице 13:48
В Алтайском крае налетчик нападал на микрофинансовые организации 13:47
Вышел трейлер мультфильма про бракованного робота "Неисправимый Рон" 13:39
Шойгу дал старт приведению всех военкоматов в образцовый вид 13:38
Депутат Киргизии оказался причастен к международному наркотрафику 13:37
Госдума приняла закон, уточняющий правила "ипотечных каникул" 13:32
Наследный принц Дании и лыжница из США покинули МОК по своей воле 13:32
Начальники генштабов СНГ обсуждают совместное учение ПВО в Петербурге 13:31
Названы регионы-лидеры по интересу к благоустройству 13:30
ЦИК: Сканеры проверки подписных листов будут применять во всех регионах 13:25
Синоптики предупредили москвичей о дожде с грозой в ближайшие часы 13:14
Создатели "Рика и Морти" анонсировали полнометражный фильм 13:09
Арбитр Маккели назначен на матч открытия Евро-2020 13:03
В Москве украли антикварную картину стоимостью более трех миллионов рублей 13:02
В Подмосковье на кладбище пришел медведь 13:00
В РСТ назвали возможные сроки начала полетов в Турцию 12:59
Эксперт: Россия не находится на пороге новой волны коронавируса 12:54
При пожаре в рязанской больнице пациентов спасли кислородные маски 12:50
Банк России разрешит выпуск зеленых облигаций по российским стандартам 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 14:04

Аудит подтвердил

Нефтепроводное предприятие работает на уровне мировых стандартов
Текст: Николай Косов (Саратов)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 126(8477)
В АО "Транснефть-Приволга" завершился инспекционный аудит экологического и энергетического менеджментов, системы управления охраной труда. Специалисты аудиторской компании проверили Саратовское районное нефтепроводное управление (РНУ) и линейную производственно-диспетчерскую станцию "Красноармейская".
Аудиторы отметили положительный опыт предприятия по соблюдению требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Приволга" Аудиторы отметили положительный опыт предприятия по соблюдению требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Приволга"
Аудиторы отметили положительный опыт предприятия по соблюдению требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Приволга"

Аудиторы отметили положительный опыт предприятия в использовании системы оценки деятельности филиалов и структурных подразделений по соблюдению требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

- Один из наших приоритетов - защита жизни и здоровья сотрудников. Работа по повышению безопасности и по улучшению условий труда ведется постоянно, - рассказывает заместитель главного инженера Саратовского РНУ Валерий Смирнов.

Например, в этом году предприятие закупает современные удобные автобусы для перевозки ремонтных бригад, жилые вагоны, вагон-сушилку, передвижные ремонтные мастерские. Все это позволит создать более комфортные условия труда для ремонта и обслуживания нефтяных магистралей.

В прошлом году было приобретено дополнительное оборудование для проведения газоопасных работ - 102 индивидуальных газосигнализатора. Закуплены средства индивидуальной защиты для пескоструйных работ, в том числе маски с принудительной подачей воздуха.

Для безопасного передвижения сотрудников по территории станций наносится разметка пешеходных дорожек, устанавливаются дорожные знаки.

На предприятии проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест. Ежегодно проходит санитарно-производственный контроль.

В организации также внедрена программа оценки безопасных условий труда, которая позволяет контролировать проведение ремонтных работ с помощью фото- и видеофиксации. Как объясняют специалисты по охране труда, это побуждает прежде всего самих сотрудников более ответственно относиться к требованиям безопасности. А на инструктажах перед работами по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию оборудования с прошлого года используется современный программный 3D-тренажер.

Проверка Саратовского РНУ подтвердила высокий уровень готовности персонала к возможным аварийным ситуациям. На предприятии нет случаев производственного травматизма.

Постоянная модернизация производства, использование современных энергосберегающих технологий позволяют нефтепроводному управлению экономить значительные средства. Так, потребление энергии сокращается здесь ежегодно не менее чем на полпроцента.

- В 2020 году в Саратовском РНУ заменили более двух тысяч светильников на новые, у которых мощность значительно ниже, а световой поток выше, - рассказал секретарь рабочей группы системы энергетического менеджмента Константин Курдюков.

В этом году в рамках программы реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта устанавливается новое оборудование для транспортировки нефти с высокой энергоэффективностью.

Активную роль в сокращении энергозатрат играют научно-технические конференции молодых специалистов. Многие рационализаторские предложения связаны как раз с энергосбережением. В целом подход на предприятии такой, что каждый сотрудник на своем рабочем месте старается внести вклад в такую экономию.

- Система экологического менеджмента постоянно совершенствуется на предприятии с учетом всех изменений природоохранного законодательства, - объясняет начальник службы экологической безопасности и рационального природопользования Виктория Небесная.

В прошлом году на ЛПДС "Красноармейская" построили новые очистные сооружения, где применяется современная технология с использованием мембранного биореактора. В результате улучшилось качество очистки сточных вод. Предполагается, что данная технология будет использоваться на других предприятиях компании. Также в Саратовском РНУ продолжается работа по реконструкции площадок для временного накопления отходов.

Среди других успешных экологических проектов, отмеченных аудиторами, - ввод в эксплуатацию стационарных боновых заграждений на реке Малый Караман, строительство склада хранения оборудования для оперативного реагирования на подводном переходе магистрального нефтепровода через Волгу.

В ходе аудита предприятие подтвердило соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018. Принято решение продлить действие сертификатов систем менеджмента АО "Транснефть-Приволга".

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
Пострадавшие при пожаре в больнице Рязани медсестры пытались тушить огонь
Шойгу дал старт приведению всех военкоматов в образцовый вид
Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года
В Сочи убиты два судебных пристава