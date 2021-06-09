В АО "Транснефть-Приволга" завершился инспекционный аудит экологического и энергетического менеджментов, системы управления охраной труда. Специалисты аудиторской компании проверили Саратовское районное нефтепроводное управление (РНУ) и линейную производственно-диспетчерскую станцию "Красноармейская".

Аудиторы отметили положительный опыт предприятия в использовании системы оценки деятельности филиалов и структурных подразделений по соблюдению требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

- Один из наших приоритетов - защита жизни и здоровья сотрудников. Работа по повышению безопасности и по улучшению условий труда ведется постоянно, - рассказывает заместитель главного инженера Саратовского РНУ Валерий Смирнов.

Например, в этом году предприятие закупает современные удобные автобусы для перевозки ремонтных бригад, жилые вагоны, вагон-сушилку, передвижные ремонтные мастерские. Все это позволит создать более комфортные условия труда для ремонта и обслуживания нефтяных магистралей.

В прошлом году было приобретено дополнительное оборудование для проведения газоопасных работ - 102 индивидуальных газосигнализатора. Закуплены средства индивидуальной защиты для пескоструйных работ, в том числе маски с принудительной подачей воздуха.

Для безопасного передвижения сотрудников по территории станций наносится разметка пешеходных дорожек, устанавливаются дорожные знаки.

На предприятии проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест. Ежегодно проходит санитарно-производственный контроль.

В организации также внедрена программа оценки безопасных условий труда, которая позволяет контролировать проведение ремонтных работ с помощью фото- и видеофиксации. Как объясняют специалисты по охране труда, это побуждает прежде всего самих сотрудников более ответственно относиться к требованиям безопасности. А на инструктажах перед работами по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию оборудования с прошлого года используется современный программный 3D-тренажер.

Проверка Саратовского РНУ подтвердила высокий уровень готовности персонала к возможным аварийным ситуациям. На предприятии нет случаев производственного травматизма.

Постоянная модернизация производства, использование современных энергосберегающих технологий позволяют нефтепроводному управлению экономить значительные средства. Так, потребление энергии сокращается здесь ежегодно не менее чем на полпроцента.

- В 2020 году в Саратовском РНУ заменили более двух тысяч светильников на новые, у которых мощность значительно ниже, а световой поток выше, - рассказал секретарь рабочей группы системы энергетического менеджмента Константин Курдюков.

В этом году в рамках программы реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта устанавливается новое оборудование для транспортировки нефти с высокой энергоэффективностью.

Активную роль в сокращении энергозатрат играют научно-технические конференции молодых специалистов. Многие рационализаторские предложения связаны как раз с энергосбережением. В целом подход на предприятии такой, что каждый сотрудник на своем рабочем месте старается внести вклад в такую экономию.

- Система экологического менеджмента постоянно совершенствуется на предприятии с учетом всех изменений природоохранного законодательства, - объясняет начальник службы экологической безопасности и рационального природопользования Виктория Небесная.

В прошлом году на ЛПДС "Красноармейская" построили новые очистные сооружения, где применяется современная технология с использованием мембранного биореактора. В результате улучшилось качество очистки сточных вод. Предполагается, что данная технология будет использоваться на других предприятиях компании. Также в Саратовском РНУ продолжается работа по реконструкции площадок для временного накопления отходов.

Среди других успешных экологических проектов, отмеченных аудиторами, - ввод в эксплуатацию стационарных боновых заграждений на реке Малый Караман, строительство склада хранения оборудования для оперативного реагирования на подводном переходе магистрального нефтепровода через Волгу.

В ходе аудита предприятие подтвердило соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018. Принято решение продлить действие сертификатов систем менеджмента АО "Транснефть-Приволга".

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