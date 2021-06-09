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09.06.2021 11:58
Рубрика: Власть

Частные инвесторы вложат в Самарскую область 60 миллиардов рублей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Частные инвесторы намерены вложить в Самарскую область 60 миллиардов рублей. Таковы результаты работы делегации Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который проходил со 2 по 5 июня.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Самарская область вошла в число лидеров инвестрейтинга АСИ

Свои проекты в регионе готовы реализовать такие компании, как "Макдоналдс", "Феррони". Самым крупным инвестиционным проектом, соглашение по которому было подписано в рамках форума, стал экологический проект компании Ветроэнергетика по созданию ветропарков - его планируется реализовать в Красноармейском районе. Представители областного правительства также подписали соглашения о сотрудничестве с компанией СМАРТС, банком "Открытие" и другими.

Работа с частными инвесторами, сопровождение проектов от идеи до запуска в регионе возложена на команду министерства экономического развития и инвестиций и лично министра Дмитрия Богданова.

- На форуме мы подписали соглашений на 60 миллиардов рублей с созданием 12 200 рабочих мест. Все проекты начинают реализацию в этом году. Ну и целый ряд встреч с потенциальными инвесторами и международными бизнес-организациями традиционно входит в программу и формирует задел на работу ближайших месяцев. Огромное спасибо инвесторам за доверие к Самарской области, - рассказал о результатах работы на форуме Дмитрий Богданов.

Кроме того, все эти проекты имеют перспективу реализации следующих этапов, а значит, число новых рабочих мест может быть увеличено еще до десяти тысяч.

Фото: Минэкономразвития Самарской области
Дмитрий Богданов: "Макдональдс" инвестирует в Самарскую область миллиард рублей

В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021 Президент России Владимир Путин отметил Самарскую область в числе регионов, показавших хорошую динамику инвестиционного развития по итогам 2020 года.

Напомним, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который был озвучен на Форуме, наш регион занял восьмую строчку. За последние четыре года Самарская область демонстрирует серьезное улучшение своих позиций в рейтинге, показывает одну из лучших динамик в стране. Если в 2017 году регион занимал только 65 место, то сегодня является одним из наиболее интересных регионов для частных инвесторов, предлагающих наилучшие условия для ведения бизнеса. Поддержку бизнесу в регионе в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

Для создания лучших условий для инвесторов Самарская область также будет претендовать на инфраструктурные кредиты, которые будут выдаваться федеральным центром субъектам страны. Уже сегодня командой региона подготовлена необходимая документация на инфраструктурное развитие более, чем на 70 миллиардов рублей. Речь идет, в том числе, о проекте скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти через международный аэропорт "Курумоч". Проектирование может начаться уже в этом году - для этого областным правительством сегодня уже ведется проектирование транспортно-пересадочных узлов.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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