На очередном заседании "Клуба 800" в редакции нижегородского филиала "РГ" эксперты рассуждали о роли науки и технологий в 800-летней истории Нижнего Новгорода, ведь 2021-й не только юбилейный для города, но и Год науки и технологий для всей России.

- Последние сто лет истории Нижнего Новгорода, - это история нижегородской науки, - утверждает Игорь Федюшкин, директор АНО "Нижегородский НОЦ", директор академического Института металлоорганической химии имени Г. А. Разуваева. - Конечно, все мы помним Ивана Петровича Кулибина, жившего в XVIII-XIX веках, но он скорее инженер и естествоиспытатель, изобретатель. Возможно, именно этого нам сейчас и не хватает: ученые есть, а изобретателей не так много.

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) - организация достаточно молодая, хотя основные принципы его работы известны давно: выстроить цепочку "наука - кадры - производство" для получения максимального коммерческого и, что очень важно, социального результата.

Должен ли для реализации этой цели Нижний Новгород стремиться к статусу "наукограда"? Михаил Теодорович, завкафедрой социологии проектной деятельности Университета Лобачевского, напомнил, что по определению наукоград - это поселение с научным и производственным потенциалом и градообразующим научно-производственным комплексом. Научный и производственный потенциал у Нижнего Новгорода, безусловно, есть, но он распределен по всему городу и области.

- Но самое главное - структура потенциала и то, каков объем собственного производства, поглощающий наукоемкие продукты и изобретения, - заострил проблему ученый.

К этому можно добавить еще один вопрос: насколько развиты связи между наукой? Кто к кому должен прийти: ученый со своим открытием или технологией к промышленнику или бизнес к исследователям за решением своих проблем?

- Движение должно быть с двух сторон, - уверен Игорь Федюшкин. - Хорошо, когда бизнес может сформулировать задачу для науки. А с другой стороны, руководитель одного предприятия из состава учредителей НОЦ сказал как-то: "Нам нужны свежие идеи!"

В нижегородской истории есть примеры того, что по аналогии с научной школой можно назвать инженерной школой. Разница в том, что первая появляется на базе идеи, а вторая - в процессе ее реализации, или, если угодно, материализации. Купец Башкиров - самые современные на тот период мельницы и уникальная школа мельников. Братья Баташевы - Выксунский металлургический завод. Михаил Бонч-Бруевич - Нижегородская радиолаборатория, Андрей Липгарт-автомобиль "Победа", Ростислав Алексеев - "ракеты", "метеоры" и экранопланы.

- Проблема - в краткосрочности этих примеров (в масштабах истории города. - Прим. ред.) и отсутствии воспроизводства. К сожалению, с уходом лидеров практически всегда все заканчивается, - сетует Андрей Дахин, начальник управления научных исследований и проектов Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС. - И такая структура, как НОЦ, может обеспечить связь научно-инженерной, образовательной, инвестиционной ветвей процесса.

- Я бы не хотел, чтобы создалось впечатление, будто НОЦ - это какая-то волшебная палочка, -резюмировал разговор Игорь Федюшкин. - Если бы все было так просто, НОЦ появился бы 20-30 лет назад. Наверное, нужно время, чтобы связи между учеными и производством стали естественными.

Нижегородцам надо сохранить за собой статус, образно говоря, российского КБ. Тогда наука будет максимально востребована, появятся новые предприятия, которые сгенерируют новые запросы науке. Вот на этом стыке и должен показать себя НОЦ.

Кстати

Профессор ННГУ Анатолий Иудин, неоднократно проводивший исследования, связанные с брендингом территорий на основе теории архетипов, выявил, что нижегородцы в отношении города чаще всего "примеряют" черты архетипа "Поиск" или "Искатель". Одну из статей он так и назвал - "Нижний Новгород в XXI веке: загадка города-искателя".