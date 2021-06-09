В семье Гордеевых из Дуванского района - семеро детей, каждый из которых либо уже добился существенных результатов в спорте, либо планирует подняться на спортивный олимп. Дело в том, что их папа - 46-летний Алексей Гордеев - тренер по силовому троеборью, своим примером заражает окружающих желанием быть здоровым и сильным. Кстати, он тренировал и свою супругу Наталью, сделав ее мастером спорта. Алесей Петрович номинирован на общественную награду "Отцовская доблесть".

- Все, о чем я когда-либо мечтал, реализуют мои дети. Я не был чемпионом России, а они стали. Хотел стать моряком - это сделал сын Антон. Я никогда не прыгал с парашютом и грезил о полетах, а мой 15-летний сын Феоктист уже носит берет десантника. На самом деле, секретов воспитания как таковых нет - мы просто всегда с ними разговаривали и мечтали, строили планы, которые теперь воплощаются в жизнь, - рассказал Алексей Гордеев.

Спорт как норма жизни

В этой семье детей не заставляют заниматься спортом. По словам супруги Алексея Петровича Натальи Гордеевой, ребята, как и она сама, просто ежедневно видят перед собой пример папы, который постоянно участвует в соревнованиях по пауэрлифтингу и армреслингу и тренирует подростков в спортшколе.

- Алексей у меня особенный, умеет увлечь, полностью посвящает себя тренерскому делу. Это я испытала на себе. Когда мы поженились (более 25 лет назад), мне стало интересно попробовать себя в силовом троеборье, ведь в юности я занималась дзюдо, как и Алексей. Он начал меня тренировать, даже выступали вместе. Так я выполнила норматив на мастера спорта. Даже на первом триметре беременности немного занималась. И только последние несколько лет тренируюсь дома без отягощения, - смеется Наталья.

На семейных посиделках супруги часто вспоминают, как их старший сын Антон, которому сейчас 24 года, через несколько месяцев после рождения уже висел на турнике, в трехлетнем возрасте приседал с книгой, в пять лет мог несколько раз подтянуться на турнике. В 13 он соревновался с 18-летними ребятами и стал чемпионом Башкирии по силовому троеборью (через 10 лет аналогичную победу над старшими ребятами одержал и его младший брат Феоктист Гордеев).

Антон окончил Рязанское Высшее Воздушное-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова, стал чемпионом международных военных игр, а в 2017 году опередил профессиональных бегунов в марафоне "Рязанский кремль". Сейчас он командует ротой морской пехоты Северного флота, готовит военнослужащих к конкурсам профмастерства.

- Антон как тренер превзошел меня, у него успехи не только в пауэрлифтинге и армреслинге, но и в легкой атлетике. Он разработал свою методику подготовки "черных беретов" и успешно ее применяет. Сейчас они во Владивостоке участвуют в армейских международных играх-2021, - с гордостью рассказал отец.

Корреспондент "РГ" дозвонился Антону Гордееву во Владивосток.

- Мои достижения - это целиком и полностью заслуга папы, который, рассказывая реальные истории своих знакомых, сумел убедить меня: алкоголь и другие вредные привычки ни к чему хорошему не приведут. Отец всегда был рядом. Он часто говорит: наши дети лучше нас. Поэтому я планирую, что мои сыновья и дочери станут как минимум олимпийскими чемпионами, - сказал Антон Гордеев.

Чемпионство в крови?

Еще одна гордость Алексея Гордеева - его 19-летняя дочь и воспитанница Оксана. Девушка с 13 лет входила в сборную страны и легко побеждала взрослых соперниц, а затем стала абсолютной чемпионкой России и чемпионкой Европы по пауэрлифингу. Но после окончания школы, перейдя в категорию юниоров и, соответственно, к другому тренеру, Оксана заявила, что собирается оставить спорт, заняться личной жизнью и творчеством.

- Ее решение мы приняли, - спокойно говорит отец. - Я не считаю, что все дети обязаны заниматься спортом - это должен быть их осознанный выбор. Мы даем только возможность.

Решение второго сына, 15-летнего Феоктиста, в прошлом году заявившего, что хочет стать летчиком, Гордеевы тоже сразу поддержали, хотя для этого пришлось отпустить мальчика в Уфу. Он прошел жесткий отбор и поступил в школу-интернат первоначальной летной подготовки имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Несмотря на то что условия там схожи с армейскими, Феоктист ни о чем не жалеет. Он уже совершил первый прыжок с парашютом, получил берет и удостоверение десантника. По его словам, справляться с нагрузкой помогает физподготовка, полученная дома.

- В спорт я пришел в шесть лет. Просто сказал папе, что хочу у него заниматься, и он разрешил мне ходить на общую тренировку. С 12 лет начал побеждать на чемпионатах Башкирии по пауэрлифтингу, а еще поднимал гири и занимался борьбой, - рассказал Феоктист. - Все благодаря поддержке папы. Он для меня пример для подражания. Сильный, умный, добрый и всегда знает, как поступить в сложной ситуации, дает стимул стремиться к большему и подсказывает, как добиться поставленной цели.

Дела по хозяйству вместо зарядки

Как и любая другая семья, Гордеевы тоже сталкиваются с проблемами. Недавно у них серьезно заболела девятилетняя дочь Мария, которая, как и все старшие дети, занималась спортивным троеборьем. Ее болезнь еще больше сплотила семью: даже малыши стараются помогать маме и папе и не огорчать их.

- Я считаю, детей с раннего возраста надо приучать к труду, поэтому у каждого ребенка есть свои обязанности. Например, шестилетний Георгий возится с Семеном, которому еще нет и двух лет, а четырехлетний Серафим кормит пятерых кошек. Сейчас пацаны особенно ответственно подходят к своим обязанностям,- рассказывает Алексей Петрович.

По его словам, младшие мальчики пока еще не задействованы в спорте, но всегда в движении. Вместо утренней зарядки они занимаются хозяйством: выгоняют коров на пастбище, а затем наперегонки бегут домой. Чем не физподготовка?

По словам Алексея Гордеева, он мечтает попробовать с младшими сыновьями заняться смешанными единоборствами. Остается лишь приобрести маты и можно начинать тренировки.

- Хорошего борца я еще не подготовил, хотя чувствую, что могу. Начали с младшими понемногу захваты и приемы учить, - говорит с улыбкой Алексей Петрович. - Но знаете, для меня не важно, станут мои дети чемпионами или нет. Самое главное, чтобы были добрыми и справедливыми ребятами.

Между тем

Алексея Гордеева выдвинул на соискание награды "Отцовская доблесть" общественный совет Дуванского района.

- Для нас эта была полная неожиданность. Но мы порадовались, что в Башкирии появился такой конкурс, ведь матерей отмечают уже давно. Я, к примеру, получила звание "Мать-героиня" в 2019 году, а про пап, которые участвуют в воспитании достойных детей, почему-то забывали. Наконец, справедливость восторжествовала, - считает Наталья Гордеева.

Справка "РГ"

Награда "Отцовская доблесть" учреждена Общественной палатой РБ в 2020 году для морального поощрения и общественного признания заслуг отцов, которые не только воспитывают детей и ведут здоровый образ жизни, но и принимают активное участие в общественной жизни республики. В 2020 году награду получили 27 мужчин.

О доблести отцов

Алексей Гордеев как тренер детской юношеской спортшколы села Дуван уже подготовил более 30 кандидатов в мастера спорта и пять мастеров спорта по силовому троеборью. Многие из его повзрослевших учеников последовали примеру тренера и стали многодетными отцами. Кстати, Алексей Петрович по-прежнему выступает в соревнованиях по армреслингу и пауэрлифтингу.