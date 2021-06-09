Пермскую школу отремонтируют по эскизам учеников

Барные стойки, трубы под потолком, необычная мебель - все это после реконструкции появится в пермской школе № 79. Идея создать в учебном заведении непривычные интерьеры пришла в голову ее ученикам на уроке черчения. Ее поддержали в городском департаменте образования.

Так по замыслу учеников будет выглядеть вход в школу. Фото: из архива школы № 79

Преподаватель черчения Елена Опарина предложила старшеклассникам создать эскизы классов, в которых ребятам хотелось бы заниматься.

- Вот тогда и поступило предложение сделать внутреннюю отделку в стиле лофт, то есть не прикрывать коммуникации и подобрать соответствующую мебель, - рассказала директор школы Венера Веселухина. - Ученики стали с удовольствием фантазировать.

Зданию школы больше 50 лет, и капремонт в нем никогда не проводился. Муниципалитету его передали несколько лет назад, и конечно же оно резко отличается от новых построек. Например, в нем очень много вентиляционных труб, и убрать их не получается. Кроме того, прямо под потолками проведен водопровод. Выслушав предложения учеников, руководство школы согласилось с тем, что такой интерьер можно оставить на виду и использовать. Конечно, все делается с учетом всех норм и требований, предусмотренных для образовательных учреждений.

Например, в классах будут серые стены и фиолетовые шторы, задник разукрасят граффити - как и полагается по стилю лофт. Уже объявлен конкурс на приобретение столов и стульев. Они тоже будут в новом стиле - металлическими со столешницами из березы.

На капитальный ремонт школы выделено 228 миллионов рублей, и на эти деньги надо будет сделать все необходимые работы, построить газовую котельную и еще стадион. Директор школы полагает, что в смету возглавляемое им учебное заведение уложится - и даже со стилем лофт.

- Конечно, это необычно, в Перми такого нет нигде, - говорит она. - Обычно же везде цветы рисуют, зверушек и прочее. У нас в этом корпусе будут

учиться старшеклассники, им такое оформление уже не по вкусу.

В школьном кафе-столовой установят четыре барные стойки и 32 барных стула. Такого в Перми еще не бывало. Ну а многочисленные студии - такие, как кулинарная, полиграфическая, фотоклуб, кабинеты для школьного радиоузла и телевидения - будут отделаны как захотят их хозяева - ученики.

В департаменте образования Перми идею сделать школьные кабинеты столь необычными поддержали. Главное, чтобы новшества не противоречили санитарным правилам, а с этим все в порядке. Обновленный корпус школы N 79 откроется первого сентября.