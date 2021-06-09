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08.06.2021 22:47
Рубрика: Общество

Отличная наследственность

Университет Лобачевского преображается, не изменяя традициям
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Спецвыпуск № 125(8476)
Каков портрет Университета Лобачевского в 2021 году? Чем он может гордиться, к чему стремится, как трансформируется? На эти вопросы мы попросили дать ответы ректора крупнейшего вуза Нижегородской области доктора медицинских наук Елену Загайнову.
Елена Загайнова: Современный университет должен быстро подстраиваться под реалии жизни. Фото: Пресс-служба Университета Лобачевского Елена Загайнова: Современный университет должен быстро подстраиваться под реалии жизни. Фото: Пресс-служба Университета Лобачевского
Елена Загайнова: Современный университет должен быстро подстраиваться под реалии жизни. Фото: Пресс-служба Университета Лобачевского

К переменам готовы

Ректор отметила, что у одного из старейших вузов страны (основан 105 лет назад) "отличная наследственность". В нем преподавали и преподают великие ученые, есть и лауреат Нобелевской премии. Университет славен классическим научным образованием, но при этом он готов к переменам.

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- До определенного момента вуз мог жить в рамках классического образования, но сейчас мы вступили в другую эпоху и конкурируем с университетами нового типа, поэтому нам приходится быстро подстраиваться под действительность, чтобы быть конкурентоспособными, наработать преимущества, - пояснила Елена Загайнова. - За последние годы мы освоили много нетрадиционных для нас продуктов. По-прежнему в приоритете наука и образование, но мы перешли на другой уровень взаимодействия с властью и на другие уровни проектной деятельности. Сейчас научные и образовательные проекты не просто направлены на решение какой-то проблемы, они становятся комплексными и взаимопроникающими.

К примеру, по словам ректора, в реализации национального проекта "Демография" задействованы уже три игрока: правительство области (заинтересованное, чтобы дополнительное профессиональное образование (ДПО) получили неработающие жители), университет (источник ДПО) и методический центр Томского госуниверситета, координирующего всю эту программу.

Мегагранты на мегапроекты

- Хочу отметить новые и нетипичные проекты для нашего вуза, связанные с взаимодействием с Нижегородской областью и бизнесом. Так, Научно-образовательный центр (НОЦ) и Инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина" - это квинтэссенция реализации наших инноваций, доведение их до промышленного производства, - рассказала ректор. - Подобные масштабные проекты призваны координировать усилия научных и производственных организаций регионов.

Cверхзадача университета в том, чтобы студентам было максимально комфортно учиться

ННГУ лидирует среди вузов Приволжского федерального округа по количеству научных грантов и мегагрантов, а в 2021 году вуз вышел на новый уровень - получил грант в сто миллионов рублей на решение задач по искусственному интеллекту. В этом проекте университет решает фундаментальные научные задачи, кроме того, разработаны специальные практические треки по использованию искусственного интеллекта в изучении климата, моделировании материалов, биоинформатике и в других больших системах данных. Также университет вошел в консорциум по созданию научного центра мирового уровня по фотонике. Его координатором является Институт прикладной физики РАН.

Сверхзадача выполнима

Университет Лобачевского все больше становится многофункциональным центром взаимодействия разных сфер жизни Нижегородской области - власти, промышленности, образования, науки, культуры, спорта. Запланировано строительство межвузовского университетского кампуса, направленного на подготовку востребованных в регионе и стране IT-специалистов, причем получить специальность смогут и иностранные студенты. Кампус будет включать современные студенческие общежития и аудиторный комплекс, интегрированный в IT-квартал в Нижнем Новгороде.

Научные и образовательные проекты становятся комплексными и взаимопроникающими

Ректор уверена, что сверхзадача университета в том, чтобы студентам было максимально комфортно учиться - так же комфортно, как и в лучших иностранных вузах. Пока в ННГУ классические жесткие амфитеатры, не очень удобные пространства. В планах - трансформация как аудиторий, так и форм преподавания.

- Для этого у нас все есть. Например, рассчитываем на помощь нашего международного совета выпускников. Они готовы предоставить методики преподавания в зарубежных вузах, возьмем лучшее, - рассказала Елена Загайнова. - У них там, кстати, принцип равенства профессоров и студентов в плане взаимоотношений, нечто вроде дружбы. На мой взгляд, это замечательно.

Что ждет вузы на пути цифровизации

Но готовить студентов надо, конечно, еще со школы. Елена Загайнова отметила, что ННГУ - головной вуз по методическому обеспечению школ РАН региона. Кроме того, уже давно существуют школы университетского кластера.

- В этом году нам доверили и такой проект, как Специализированный учебный научный центр - это школа, привязанная к университету, - добавила ректор. - В нее отбираются одаренные дети из ПФО. Центр создается на базе нашего филиала в Балахне, образование будет идти по двум специализациям: биология-химия и математика-физика. Задача школы - чтобы как минимум 80 процентов выпускников поступили в вузы по специальности. Там будут общеобразовательный трек (на выходе наши выпускники должны очень хорошо сдать ЕГЭ), научный трек (где будет преподавать триумвират профессор - молодой аспирант - студент), который должен завершиться научной работой, и воспитательно-общекультурный трек. В результате мы должны выпустить образованного, интеллектуального абитуриента, будущего исследователя.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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