Накануне Дня России и в год 800-летия Нижнего Новгорода уместно поговорить о его значении в судьбе страны. Как еще называли и будут называть город на стрелке Волги и Оки?

Русский форпост

В 1221 году русская птица только раскрывала свои крылья для взлета. На западе князь Ярослав Всеволодович объединял вокруг господина Великого Новгорода племена и народы, противостоял тевтонам и шведам. На востоке его брат Георгий Всеволодович двигал фронтир все ближе к Волжской Булгарии. Основанный им Нижний Новгород на столетия стал восточным форпостом русского мира.

После ордынского лихолетья быстро, буквально за пять-шесть лет, вырос каменный кремль. Итальянский зодчий отразил в нем, быть может, идеи Леонардо да Винчи. Но важность этих стен была чисто утилитарной - обеспечить русские интересы на Волге: военный лагерь, речной порт, место государственной силы.

Пиком развития города как форпоста стал объединяющий призыв Минина, связавший смоленские и вяземские отряды, Казанскую икону Божьей Матери, поволжские города, казацкие ватаги. И волна Смуты, накрывшая Москву, разбилась о стены Нижегородского кремля.

"Карман России"

Из нижегородских карманов вытряс Минин первые деньги на Нижегородское ополчение. Причудливо вернулись эти средства - стал Нижний крупнейшим торговым центром страны. На Макарьевско-Нижегородской ярмарке крутились огромные деньги. Пушнина и лес, соль и специи, чай и шелк и хлеб, хлеб, хлеб... SWIFTа еще не было, купцы верили друг другу на слово.

1896 год отметился крупнейшей в России промышленной выставкой, новости которой не сходили с газетных полос все лето. Запущен трамвай - вперед столичных Петербурга и Москвы, Шухов удивляет своими ажурными металлическими конструкциями, Попов демонстрирует прибор, предсказывающий грозы (из него появится радио). И снова миллионные контракты, сделки, аферы.

Купеческий, богатый, сытый Нижний Новгород вкатился со всей страной в жестокий ХХ век. И лицо города изменилось, стало суровым... По-другому заиграли слова, сказанные, по преданию, митрополитом Алексием о Нижнем: "Дома каменные, а люди железные".

Арсенал Отечества

Еще в начале Первой мировой Нижегородская губерния стала военно-промышленным центром. Здесь действовал огромный Сормовский завод и эвакуированные предприятия из западных областей, начиналось пороховое производство в Растяпине, работали на фронт и тыл фабрики и заводы по берегам Оки.

Гиганты первых пятилеток - бумкомбинат, ГАЗ, авиационный, машиностроительный, металлургические и химические заводы - стали кузницей обороны. Танки Т-34, самоходки СУ-76, истребители Лавочкина, пушки Грабина, радиостанции и минометы, полуторки и подводные лодки - "Все для фронта! Все для Победы!".

И после Великой Отечественной Горький продолжил ковать щит Родины: ракетный, ядерный...

Сегодня на улицах города плакаты со слоганами "Начало нового". На фоне - солнце над горизонтом - еще бы, мы же столица закатов...

Какие смыслы несут плакаты

О том, что заложено во фразе "Начало нового", мы спросили Софью Юдину, директора автономной некоммерческой организации (АНО) "Центр 800".

- Первое смысловое наполнение - концептуальное, - говорит она. - Нижний Новгород последнее десятилетие находится на этапе серьезных преобразований. Сначала город готовился к чемпионату мира по футболу. В нем появилось множество новых объектов, точек притяжения. Эту тенденцию подхватила подготовка к 800-летию, к которой реализуется масштабная инфраструктурная программа. Однозначный ответ при сравнении Нижнего в 2010-м и Нижнего в 2020-м - город меняется, становится лучше.

По словам Софьи Юдиной, воплощается и большая культурная программа.

Второй вектор - исторический.

- У Нижнего было несколько образов: форпост, торговый центр, индустриальный центр. С конца 90-х город находится в периоде самоопределения и поиска себя. Преобразования, описанные выше, подталкивают его к ответу на вопрос - в чем сильные стороны города, в чем его идентичность сегодня. Мы находимся в начале нового образа Нижнего, - объясняет Софья Юдина.

Следующий посыл - герои города: инновационный дух, дух первопроходцев в науке и технологиях всегда отличал нижегородцев.

- Нижний был не просто научным центром, а скорее научно-инженерным центром, решающим насущные практические вопросы, - продолжает собеседница "РГ". - Во все эпохи Нижний был городом новых технологий. Кулибин, Лобачевский, Алексеев и еще десятки героев, изобретателей - это люди, которые символизируют начало нового.

Еще одно смысловое наполнение, как пояснила Софья Юдина, - поступки, присущие нижегородцам.

- Известные выдающиеся факты истории Нижнего - это и факты истории национальной, - говорит она. - К их числу можно отнести, например, ополчение Минина и Пожарского, церковный раскол, подвиги Чкалова и Нестерова. Это были выходы за горизонт повседневности, нечто новое на то время.

Есть и пятое смысловое наполнение, которое Софья Юдина называет лингвистическим: Нижний Новгород = НН = Начало нового.

Компетентно

Андрей Кузнецов, доктор исторических наук, профессор:

- С 1221 года отмечается политическая активность владимирских князей Георгия и Ярослава Всеволодовичей в разных частях Восточной Европы. Их борьба на северо-западе Руси с немецкими рыцарями, шведами, литовцами определила, например, нынешние северо-западные рубежи России. Эти достижения своих отца и дяди будет потом защищать Александр Ярославич Невский. Закрепление Новгорода в сфере влияния владимирских князей обеспечило в будущем выживание русских земель под ордынским игом - разоренная Северо-Восточная Русь одна не смогла бы выплачивать ордынский выход. На восточных рубежах, где Георгий Всеволодович и основывает в 1221 году Нижний Новгород, ведется то мирное взаимодействие, то военное противостояние с мордовскими племенами. Так начал складываться опыт формирования полиэтничного "Государства Российского" - опыт общежития разных народов и культур, которого нет ни у одной другой страны.

Кстати

10 июня в 18.45 по адресу: ул. Ульянова, 10Б состоится дискуссионная встреча "Роль Нижнего Новгорода в прошлом и будущем нашей страны". Вход свободный.