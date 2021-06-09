Сотрудник нижегородского филиала "РГ" с земляками поднялся на Эльбрус

Андрей Миронов, водитель филиала "Российской газеты" в Нижнем Новгороде, и его землячка Ирина Рыбина рассказали корреспонденту "РГ" о том, какие чувства они испытали на высочайшей вершине России.

- Это не я покорил Эльбрус, а он меня, - смеется, вспоминая восхождение, Андрей. - Красота просто неописуемая!

Наш водитель - парень спортивный: марафонец, пловец, сноубордист. Но альпинистских навыков у него не было.

- Неспортивным людям, я заметил, в горах тяжело. Совсем не подготовленные ребята из одной группы задыхались, им даже запрещали разговаривать. Мы их легко обошли, травя анекдоты, - рассказывает Андрей. - Но ближе к 4 тысячам метров и мы замолчали.

Группа Миронова взяла довольно быстрый темп. Весь поход у них занял три дня. Но, по признанию Андрея, лучше идти помедленнее.

- Начинает сжимать голову, появляется одышка, если даже чуть-чуть ускоряешь темп. Смотришь исключительно под ноги, чтоб не оступиться, - вспоминает Андрей. - На третий день я понял, что Эльбрус - это серьезно, можно и не вернуться. Началась тошнота. Меня словно высосало всего. За "бортом" - минус 25, даже при короткой передышке начинаешь замерзать в четырех слоях одежды. Появилось сомнение, надо ли мне это все, особенно когда видишь, как товарищи разворачиваются, падают от "горняшки". Но я взял волю в кулак - и вперед.

Когда группа подошла к самой вершине, началась бешеная метель. Гид принял решение вернуть группу в лагерь на седловине (долина на высоте 5300 метров, соединяющая две вершины Эльбруса - Западную и Восточную. - Прим. ред.). Едва спустились к лагерю, погода, как назло, сменилась на солнечную.

- Тогда разочарования не было. Но сейчас думаю, что обязательно вернусь, чтобы закончить дело, - улыбается Андрей. - Горы - это гораздо круче моря. Там все равны, там нет статусов, там все люди как на ладони. И пришло понимание, что в быту мы сильно цепляемся за мелочи, которые тянут вниз. Мы же рождены быть свободными.

Ирина тоже спортивный человек, за ее плечами не один забег на длинные дистанции. Однако опыта в высотном альпинизме до сих пор не было: все ее горные путешествия ограничивались комфортным подъемом по канатным дорогам и непродолжительными пешими походами. Но мечта подняться на вершину величественного Эльбруса звала в путь давно. Для нее это был вызов, проверка предела своих возможностей.

Ирина серьезно готовилась к восхождению: бегала на средние и длинные дистанции (в том числе с набором высоты), укрепляла себя общефизическими упражнениями, следила за состоянием здоровья. Прошла через специальные горные тренировки, учились ходить в "кошках" и связке, пользоваться страховкой и ледорубом. Отработала действия в ситуации, когда произошел срыв со склона.

Восхождение - не столь стремительное, как у группы Андрея, - началось с села Терскол на высоте 2100 метров. Стартовали с песнями и шутками. На пятый день, когда поднялись до скал Пастухова (4700 метров), Ирину настигла "горняшка": из-за нехватки кислорода стала кружиться голова, появились сильная усталость и сонливость. Но отдых, сладкий чай и перекус помогли организму адаптироваться. На седьмой день состоялась попытка штурма, которая сорвалась из-за сильной метели. Вторую попытку предприняли уже на восьмой день.

- Сложный и опасный участок - "Косую полку" (уходящая вверх тропа на пологом склоне, очень длинная и монотонная) - мы прошли в связке. Усталость была неимоверная, - вспоминает Ирина. - И когда дошли до седловины, а до вершины - рукой подать, сил совсем не осталось. При этом пить и есть тоже нет сил, посещают мысли о том, чтобы все это прекратить.

Но отдых на седловине и поддержка группы помогли собраться к финальному броску. Весь поход с подъемом и спуском в день штурма вершины занял 18 часов.

Справка "РГ"

Эльбрус - стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) - самая высокая горная вершина России. На Эльбрусе ежегодно погибает в среднем 20 альпинистов. Характерными причинами гибели на горе являются гипотермия и травмы, полученные в результате срывов или падения в трещины. Из случаев массовой гибели наиболее известна трагедия 9 мая 2006 года, когда на седловине Эльбруса замерзли одиннадцать из двенадцати туристов, совершавших восхождение за Западную вершину.