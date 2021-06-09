В Чувашии обновят инфраструктуру нескольких спортивных объектов

Новости

Оперштаб: Московские врачи вылечили от COVID-19 более миллиона человек 14:13
На время ЕВРО-2020 в Петербурге ограничат использование самокатов 14:04
ЦИК: Дополнительных денег на трехдневное голосование не потребуется 13:58
В ЕС приняли резолюцию о сертификатах для путешествий после прививки 13:57
Появился первый кадр со съемок американского ремейка "Иронии судьбы" 13:56
Суд ЕС отменил решение по заморозке активов Януковича 13:50
СК: Версия с горящим ИВЛ не основная в деле о пожаре в больнице 13:48
В Алтайском крае налетчик нападал на микрофинансовые организации 13:47
Вышел трейлер мультфильма про бракованного робота "Неисправимый Рон" 13:39
Шойгу дал старт приведению всех военкоматов в образцовый вид 13:38
Депутат Киргизии оказался причастен к международному наркотрафику 13:37
Госдума приняла закон, уточняющий правила "ипотечных каникул" 13:32
Наследный принц Дании и лыжница из США покинули МОК по своей воле 13:32
Начальники генштабов СНГ обсуждают совместное учение ПВО в Петербурге 13:31
Названы регионы-лидеры по интересу к благоустройству 13:30
ЦИК: Сканеры проверки подписных листов будут применять во всех регионах 13:25
Синоптики предупредили москвичей о дожде с грозой в ближайшие часы 13:14
Создатели "Рика и Морти" анонсировали полнометражный фильм 13:09
Арбитр Маккели назначен на матч открытия Евро-2020 13:03
В Москве украли антикварную картину стоимостью более трех миллионов рублей 13:02
В Подмосковье на кладбище пришел медведь 13:00
В РСТ назвали возможные сроки начала полетов в Турцию 12:59
Эксперт: Россия не находится на пороге новой волны коронавируса 12:54
При пожаре в рязанской больнице пациентов спасли кислородные маски 12:50
Банк России разрешит выпуск зеленых облигаций по российским стандартам 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 13:50

В Чувашии обновят инфраструктуру нескольких спортивных объектов

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии модернизируют инфраструктуру футбольных стадионов.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Масштабная реконструкция поля и беговых дорожек началась на стадионе "Энергия" в Чебоксарах. Это первый появившийся стадион в городе, в этом году исполняется 95 лет со дня его открытия. В настоящее время в спортивной школе "Энергия" занимаются футболом 200 ребят, в том числе 15 девочек.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Студенты Чувашии завоевали 11 наград на "Российской студвесне"

Проведение работ оценил министр физической культуры и спорта республики Василий Петров. Помимо обновления покрытия футбольного поля и дорожек для легкой атлетики компании-подрядчику предстоит провести наружное освещение, отремонтировать водопроводные и канализационные сети. Суммарная стоимость работ оценивается в 69 миллионов рублей, финансирование осуществляется из республиканского и городского бюджетов.

Представитель подрядной организации заверил, что работы идут с опережением графика на полторы-две недели. По плану, реконструкция должна завершиться к концу сентября, но строители намерены сдать объект уже ко Дню города в августе.

- Верю, после завершения реконструкции стадион будет претендовать на звание одного из самых востребованных спортивных объектов, тем более что рядом находятся и гимназия, и спортивная школа. На этой арене будут реализовываться проекты по развитию школьного и студенческого спорта, - отметил глава минспорта Чувашии.

На стадионе "Олимпийский" в столице республике проведут "прошивку" футбольного газона. Сейчас через объявленный аукцион ведется поиск подрядчика для укрепления покрытия. Натуральный газон необходимо прошить синтетической нитью, что обеспечит его устойчивость при высоких игровых нагрузках. Кроме того, по словам специалистов, благодаря нитям покрытие станет мягче, играть на нем будет комфортнее.

Как пояснили в минспорте республики, работы по укреплению ведутся в рамках мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Олимпийский" реконструировали перед мундиалем - были обновлены не только футбольное поле, но и беговые дорожки, трибуны, раздевалки, конференц-зал, система освещения. На территории стадиона появились видеонаблюдение и спецтехника для обслуживания поля.

По словам Василия Петрова, футбол является одним из самых массовых видов спорта в регионе. Благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" в прошлом году проведена масштабная реконструкция поля республиканской школы футбола, также расположенного на территории "Олимпийского". Сейчас в малых городах и районных центрах идет строительство восьми полноразмерных футбольных стадионов с искусственным газоном.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Чувашия станет пилотной площадкой акселератора программы "Умный город"

- Главная цель такого масштабного строительства - создание для всех категорий и групп населения комфортных условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, а также условий для развития учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, - заявил министр.

Вместе с тем, в этом году в Чувашии появятся еще две спортивные площадки для подготовки и сдачи норм ГТО. Их возведут в Батыревском и Шемуршинском районах. На эти цели по проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" республика получила в этом году из федерального бюджет более 5,6 миллиона рублей.

В течение двух последних лет в Чувашии было обустроено 14 спортплощадок ГТО. По словам Петрова, сейчас на официальном портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" зарегистрировано около 172 тысяч жителей республики старше шести лет.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – территория комфорта

Главное сегодня

Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
Пострадавшие при пожаре в больнице Рязани медсестры пытались тушить огонь
Шойгу дал старт приведению всех военкоматов в образцовый вид
Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года
В Сочи убиты два судебных пристава