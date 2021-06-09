В Чувашии обновят инфраструктуру нескольких спортивных объектов

В Чувашии модернизируют инфраструктуру футбольных стадионов.

Масштабная реконструкция поля и беговых дорожек началась на стадионе "Энергия" в Чебоксарах. Это первый появившийся стадион в городе, в этом году исполняется 95 лет со дня его открытия. В настоящее время в спортивной школе "Энергия" занимаются футболом 200 ребят, в том числе 15 девочек.

Проведение работ оценил министр физической культуры и спорта республики Василий Петров. Помимо обновления покрытия футбольного поля и дорожек для легкой атлетики компании-подрядчику предстоит провести наружное освещение, отремонтировать водопроводные и канализационные сети. Суммарная стоимость работ оценивается в 69 миллионов рублей, финансирование осуществляется из республиканского и городского бюджетов.

Представитель подрядной организации заверил, что работы идут с опережением графика на полторы-две недели. По плану, реконструкция должна завершиться к концу сентября, но строители намерены сдать объект уже ко Дню города в августе.

- Верю, после завершения реконструкции стадион будет претендовать на звание одного из самых востребованных спортивных объектов, тем более что рядом находятся и гимназия, и спортивная школа. На этой арене будут реализовываться проекты по развитию школьного и студенческого спорта, - отметил глава минспорта Чувашии.

На стадионе "Олимпийский" в столице республике проведут "прошивку" футбольного газона. Сейчас через объявленный аукцион ведется поиск подрядчика для укрепления покрытия. Натуральный газон необходимо прошить синтетической нитью, что обеспечит его устойчивость при высоких игровых нагрузках. Кроме того, по словам специалистов, благодаря нитям покрытие станет мягче, играть на нем будет комфортнее.

Как пояснили в минспорте республики, работы по укреплению ведутся в рамках мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Олимпийский" реконструировали перед мундиалем - были обновлены не только футбольное поле, но и беговые дорожки, трибуны, раздевалки, конференц-зал, система освещения. На территории стадиона появились видеонаблюдение и спецтехника для обслуживания поля.

По словам Василия Петрова, футбол является одним из самых массовых видов спорта в регионе. Благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" в прошлом году проведена масштабная реконструкция поля республиканской школы футбола, также расположенного на территории "Олимпийского". Сейчас в малых городах и районных центрах идет строительство восьми полноразмерных футбольных стадионов с искусственным газоном.

- Главная цель такого масштабного строительства - создание для всех категорий и групп населения комфортных условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, а также условий для развития учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, - заявил министр.

Вместе с тем, в этом году в Чувашии появятся еще две спортивные площадки для подготовки и сдачи норм ГТО. Их возведут в Батыревском и Шемуршинском районах. На эти цели по проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" республика получила в этом году из федерального бюджет более 5,6 миллиона рублей.

В течение двух последних лет в Чувашии было обустроено 14 спортплощадок ГТО. По словам Петрова, сейчас на официальном портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" зарегистрировано около 172 тысяч жителей республики старше шести лет.